10 кораба с аржентински слънчоглед, и 10-те с пестициди

Продължава проблемът с установените пестициди над нормата в слънчоглед от Аржентина.

Пореден лабораторен анализ показва завишени нива на пестициди в товар на десети поред пристигнал кораб от Аржентина, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните.

Изследването на пробата, взета преди дни - на 8 май, е установило наличие на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно четири и пет пъти над допустимите.

Проблеми и с предишните кораби

С предишните 9 кораба в България бяха доставени 363 400 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз.

Вносителят съобщи преди около 2 седмици, че 1/3 от слънчогледа вече е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти.

Притесненията

След като още на 4-ия кораб Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати сигнал до институциите за разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, предназначен за индустриална преработка, проверките показаха, че нарушения действително има.

"В четвъртия кораб е открито 4 пъти над допустимото количество малатион и близо 3 пъти над нормата делтаметрин. В третия кораб нивата на делтаметрин са 2 пъти над нормата. За сравнение - първите два кораба отчетоха между 3 и 5 пъти надвишаване на лимитите за пестициди", предупреждават българските зърнопроизводители.

Те са скептични по отношение на гаранциите за родния пазар и българските потребители, които дават отговорните институции.

От НАЗ уточняват, че вносителят е декларирал, че този слънчоглед няма да попадне на европейската трапеза, като продукцията ще се преработи за технически цели (биодизел) или ще бъде изнесена за трети страни, където тези завишени норми са позволени.

От НАЗ са неспокойни и настояват за прозрачен механизъм и мониторинг на тези процеси.