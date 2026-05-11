Спорт:

Предлагат ускорена регистрация за чужди сезонни работници

11 май 2026, 9:30 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Предлагат ускорена регистрация за чужди сезонни работници

Проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане, предвижда възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни.

За последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда именно с осигурена сезонна заетост.

По данни на Агенцията по заетостта за последните 3 години регистрациите за сезонна заетост до 90 дни са над 75 000, като само през 2025 година те са 19 000 – близо 2 пъти повече спрямо 2024 г., когато са били 10 400.

Още: Преди - за 2 дни, сега - за 6 месеца: Черноморието пред криза заради проблем с издаването на визи за чужди работници

Предлаганите промени

Проектът е придружен от доклад, според който в условията на значително търсене на работна сила – особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори - селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работници от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба за оптимизиране на работата на агенцията по регистрационния режим за сезонна заетост.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iStock

Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от агенцията въз основа на подадена от работодателя декларация, предаде БНР.

Промените в предложения проект предвиждат регистрацията да се извършва преди началото на заетостта и да се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от датата на подаването ѝ, както и ускорена процедура до 3 дни за чужденци, които поне веднъж са извършвали сезонна работа до 90 дни на територията на България през последните 5 години.

Още: "Когато внасяш евтина ръка, получаваш евтин резултат": Как индиец доставчик на храна вбеси синдикалист

Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на агенцията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
работна ръка сезонни работници работници чуждестранни работници
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес