Предлагат ускорена регистрация за чужди сезонни работници

Проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане, предвижда възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни.

За последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда именно с осигурена сезонна заетост.

По данни на Агенцията по заетостта за последните 3 години регистрациите за сезонна заетост до 90 дни са над 75 000, като само през 2025 година те са 19 000 – близо 2 пъти повече спрямо 2024 г., когато са били 10 400.

Предлаганите промени

Проектът е придружен от доклад, според който в условията на значително търсене на работна сила – особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори - селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работници от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба за оптимизиране на работата на агенцията по регистрационния режим за сезонна заетост.

Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от агенцията въз основа на подадена от работодателя декларация, предаде БНР.

Промените в предложения проект предвиждат регистрацията да се извършва преди началото на заетостта и да се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от датата на подаването ѝ, както и ускорена процедура до 3 дни за чужденци, които поне веднъж са извършвали сезонна работа до 90 дни на територията на България през последните 5 години.

Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на агенцията.