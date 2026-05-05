Остров на сигурността: България е сред страните с най-малко сексуални престъпления в ЕС

България е една от най-сигурните европейски страни. Това сочи официална статистика, според която страната ни е сред държавите с най-малко регистрирани сексуални престъпления и изнасилвания.

Според последните данни на Евростат полицията е регистрирала над 256 000 престъпления, свързани със сексуално насилие в ЕС през 2024 г., от които 38% са престъпления, свързани с изнасилване, пише Euronews.

В сравнение с 2023 г. престъпленията, свързани със сексуално насилие, са се увеличили с 5%, а изнасилванията - със 7%.

Още: Заради "Петрохан": Децата на 15 и 16 години вече със същата защита при сексуални престъпления като тези до 14

През 2024 г. Франция, Германия и Швеция са регистрирали най-висок брой докладвани престъпления, свързани със сексуално насилие и изнасилване, докато Кипър, Малта и Литва са регистрирали най-нисък брой. На тази позитивна "опашка" се нарежда и България.

Въпреки това, увеличаването на регистрираните от полицията престъпления, свързани със сексуално насилие, може да е резултат от позитивна тенденция - да показва по-висока осведоменост и подобрени мерки за борба със този тип насилие, което може да повлияе на процента на докладване.

"Само ДА означава ДА"

Цифрите бяха публикувани веднага след като Европейският парламент гласува в подкрепа на общо определение за изнасилване, основано на съгласие, известно като "Само ДА означава ДА".

Още: Разследват учител в германска детска градина за сексуални посегателства върху 6 деца

Депутатите заявиха, че съгласието трябва да се оценява в контекст, включително в случаи, включващи насилие, злоупотреба с власт, сплашване или уязвимост.

Те също така поискаха адекватна подкрепа и защита за жертвите в целия ЕС.

Преди това, ЕС прие минимални стандарти за борба с насилието срещу жени за първи път през 2024 г.

Предложена промяна в стандартите за създаване на общо определение за изнасилване обаче беше отхвърлена след противопоставяне от няколко държави-членки.

Източник: Getty Images

Още: Сексуална експлоатация: Швед принуждавал жена си да проституира с над 120 мъже

"От години призоваваме за общо европейско определение за изнасилване", заяви в прессъобщение на Европейския парламент Евин Инчир, шведски евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

"Все повече правителства признават необходимостта от този подход - от 2023 г. насам Франция, Финландия, Люксембург и Нидерландия въведоха закони, основани на съгласие. Инерцията е с нас", допълни тя.

България - остров на безопасността

Въпреки че настояването за общоевропейско определение за изнасилване, основано на съгласие, е сигнал, че блокът е сериозен в борбата с това престъпление, данните показват възходяща тенденция както на изнасилванията, така и на сексуалното насилие през последното десетилетие.

Между 2014 и 2024 г. престъпленията, свързани със сексуално насилие, са скочили с 94%, а престъпленията, свързани с изнасилване - със 150%.

През този период престъпленията, свързани със сексуално насилие, са се увеличавали непрекъснато средно с близо 10% годишно, а престъпленията, свързани с изнасилване, със 7%.

Това обаче отново може да се обясни отчасти с по-високите нива на докладване, произтичащи от повишената осведоменост и по-добрите канали за докладване.

Най-тежка е ситуацията във Франция. Там през 2024 г. са регистрирани над 96 000 случая на сексуални престъпления. Следва Германия с 54 000 случая, Швеция с 21 000 случая и Испания с 12 000 случая. На обратния полюс - с най-малък брой подобни престъпления, са Кипър с 58 случая, Малта със 141, Литва със 167, Люксембург с 464, Естония с 472 и България с 606 случая.

По отношение на случаите на изнасилване първа отново е Франция с 45 000 случая, следвана от Германия с 14 266 случая, Швеция с 9309 случая и Испания с 5222 случая. България отново е в позитивния край на таблицата. Там с най-малко регистрирани изнасилвания е Кипър - 48, Малта - 78, Литва - 86 и България със 111 случая.