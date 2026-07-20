"Големи колкото врабчета": Българските градове пропищяха от нашествие на скакалци гиганти (СНИМКИ)

България пропищя от нашествие на скакалци гиганти, които причиняват дискомфорт на жителите на редица градове у нас.

В социалните мрежи хора се оплакват, че нито могат да се разходят в града си спокойно, нито могат да отворят прозорец или врата без да се натъкнат на огромните насекоми. Мнозина обвиняват местните власти в бездействие.

"Скакалци като врабчета"

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"Вечер насекомите са в изключително голям брой, навлизат по фасадите на сградите, около прозорците и балконите, което прави невъзможно нормалното проветряване на жилищата. Ситуацията създава сериозен дискомфорт за жителите, а много деца изпитват силен страх от големите насекоми. Въпреки предприетото пръскане, към момента не се наблюдава съществено намаляване на броя им", пише жител на Враца.

"Какво се случва с града ни?! Нормално ли е да не можеш да излезеш навън, без над главата ти да прелитат огромни скакалци (или каквито и да са тези насекоми), особенно вечер! Не само че са навсякъде по улиците, а вече влизат и по домовете ни. Не можем дори да оставим прозорците отворени, летят като врабчета. Пръскан ли е изобщо градът тази година? Кой носи отговорност за това и към кого трябва да се подаде сигнал? Защото положението вече е нетърпимо", пише пък недоволен жител на Стара Загора.

"Дали и други забелязват, че градът ни е окупиран от скакалци гиганти? Каква е причината и защо има толкова много измрели навсякъде. И друг път съм виждал скакалци, но тези са наистина големи и са навсякъде", оплакват се и в Пловдив.

Писателката Елена Зелена Бърдарова сигнализира за проблема и в Благоевград.

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"Не знам как е в другите градове, преатели, но в Благоевград - за вас Париж - положението е патово. Свидетели и жертви сме на организирано, масирано и брутално нападение от марокански скакалци. Това, ако не знаете, не са нормални симпатични зелени скакалци. Това са насекоми с кафеникава, често раирана окраска и с големината на гларус, които летят като хеликоптери и с един скок могат да преджапат стотина метра. Обожават да кацат по голите темета на по-възрастни господа и по голите рамене и дългите прави коси на тийнейджърки. Всичко това предизвиква сърдечни удари сред първите и неистово пищене сред вторите. В благоевградските фейсбук групи вече тече организирана атака срещу кмета на града, който е обвинен от гражданите и селяните, че не взема мерки срещу нашествието поради външната си прилика със скакалец. Самият кмет потвърди тази информация и предизвика още по-големи брожения сред политическите си противници и лични драми сред народонаселението. Жени получават паник атаки, мъже не успяват да си допият бирата заради раирани удавници в чашата, деца използват ситуацията, за да се мятат с дрехи във фонтаните. Ма успокойте се, бе, съграждани! Яжте ги тея скакалци - протеин в най-чистата му форма е това! Айде, че имам да ги събирам от терасата и да ги пека за вечеря!", гласи ироничният й пост.

Позицията на местните власти

Действително кметът на Благоевград Методи Байкушев излезе с официална информация по темата.

"Виждам сигналите ви за скакалците. Няма да кажа, че всичко е под контрол - ще кажа какво е положението. Първо и най-важно, защото виждам притеснени хора в коментарите: няма причина да се страхувате за здравето си. Мароканският скакалец не хапе, не жили и не пренася болести. Не е опасен и за кучета и котки. Проблемът е за зеленината, не за хората", разясни той.

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По думите му "това, което е из Благоевград сега, не се е излюпило тук. Дошло е от огнищата на юг - Плоски, Джигурово, Ладарево, Ген. Тодоров, Марикостиново. Възрастните летят до 50 км на ден".

Кметът допълни още, че срещу този вредител се воюва напролет, докато е ларва и е събран на едно място в пасищата. "Тогава пръскането работи. Каламитетът за област Благоевград беше обявен на 22 май, а срокът за държавните третирания изтече на 30 юни. Това, което лети сега по терасите ви, е това, което е останало след онзи прозорец. Няма да ви лъжа, че ще напръскаме града. Срещу летящи възрастни насекоми, които идват отвън, ефектът е за два-три дни, а препаратът остава по детските площадки и балконите ни", написа още Байкушев.

Той обясни, че от общината са в контакт с ОДБХ - Благоевград. "Борбата с този вредител е тяхна компетентност и тя се води по пасищата, не по улиците. Третиранията в Петричко и Санданско свършиха работа - иначе щяхме да говорим за доста по-сложна ситуация в Благоевград. Ако скакалци влизат в жилището ви - мрежа на прозореца върши работа", допълни още той.

На места властите предприеха мерки. Така например Община Враца уведоми гражданите, че ще бъде извършено въздушно третиране срещу скакалци в района на ж.к. „Сениче“ и кв. „Кулата“.

Обработката беше извършена с дрон с цел ограничаване на разпространението на скакалците в засегнатите територии. Дейностите се извършват от специализираните екипи на „ДДД Груп – Дезинфекционна станция“ ООД със специализирана техника.