Спешни мерки: Марокански скакалци нападат Югозападна България

Спешни мерки се предприемат срещу нашествието на марокански скакалци в Югозападна България.
Секретарят на Община Петрич Кирил Стойков заяви, че около 1500 декара площи в района на петричките села Генерал Тодоров, Марикостиново и Кулата са засегнати от марокански скакалци и предстои да бъдат третирани.
Той заяви, че през последните 2 години в района вече е извършвано пръскане срещу вредителите, но и тази година е установено наличие на скакалци, което налага нова обработка.
През следващата седмица засегнатите площи ще бъдат третирани, предупреди Кирил Стойков.
В Областна администрация Благоевград ще се проведе заседание на кризисен щаб, в което ще участват представители на общините Петрич и Сандански. Целта е да бъде координиран графикът за обработка на засегнатите площи, предаде БТА.
Секретарят на общината посочи, че собствениците на пчелни семейства и животновъдите вече са уведомени, за да предприемат необходимите мерки и да не допускат животни и пчели в районите, в които ще се извършва третиране.
Нашествието в Благоевградско
Преди дни по предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на земеделието и храните издаде заповед за обявяване на каламитет (масова поява на насекоми, които причиняват огромни опустошения).
Източник: БГНЕС
Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Благоевград ще оказва съдействие в рамките на своите компетенции на областната и общинските власти при прилагането на растителнозащитните мероприятия.
Периодът за прилагане на мерките за контрол на мароканския скакалец е до 30 юни 2026 г., като ще се прилагат разрешените продукти за растителна защита.
Опасността
Мароканският скакалец има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде. Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др.
Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др.
При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелитат до 50 км дневно. Движат се на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра.