Спешни мерки: Марокански скакалци нападат Югозападна България

Спешни мерки се предприемат срещу нашествието на марокански скакалци в Югозападна България.

Секретарят на Община Петрич Кирил Стойков заяви, че около 1500 декара площи в района на петричките села Генерал Тодоров, Марикостиново и Кулата са засегнати от марокански скакалци и предстои да бъдат третирани.

Той заяви, че през последните 2 години в района вече е извършвано пръскане срещу вредителите, но и тази година е установено наличие на скакалци, което налага нова обработка.

През следващата седмица засегнатите площи ще бъдат третирани, предупреди Кирил Стойков.

В Областна администрация Благоевград ще се проведе заседание на кризисен щаб, в което ще участват представители на общините Петрич и Сандански. Целта е да бъде координиран графикът за обработка на засегнатите площи, предаде БТА.

Секретарят на общината посочи, че собствениците на пчелни семейства и животновъдите вече са уведомени, за да предприемат необходимите мерки и да не допускат животни и пчели в районите, в които ще се извършва третиране.

Нашествието в Благоевградско

Преди дни по предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на земеделието и храните издаде заповед за обявяване на каламитет (масова поява на насекоми, които причиняват огромни опустошения).

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Благоевград ще оказва съдействие в рамките на своите компетенции на областната и общинските власти при прилагането на растителнозащитните мероприятия.

Периодът за прилагане на мерките за контрол на мароканския скакалец е до 30 юни 2026 г., като ще се прилагат разрешените продукти за растителна защита.

Опасността

Мароканският скакалец има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде. Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др.

Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др.

При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелитат до 50 км дневно. Движат се на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра.