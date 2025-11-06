Любопитно:

Гонят школата на министър Мариан Бачев от читалището в "Изгрев"

06 ноември 2025, 11:30 часа 217 прочитания 0 коментара
Гонят школата на министър Мариан Бачев от читалището в "Изгрев"

"Незаконно помещаващата се в читалище "Николай Хайтов" частна театрална школа на Министъра на културата Мариан Бачев получи предизвестие за напускането му". Това написа кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев във Facebook и добави: "До произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чийто водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в нашия район".

Снимки: Район "Изгрев", БГНЕС; колаж: Actualno.com

Решението за изгонване на школата на Мариан Бачев от читалището, в което се помещава, идва след огромния скандал, разкрит в последните дни на октомври. Тогава стана ясно, че дългогодишният председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, заедно с актьора от Театър "София" и преподавател в школата на Бачев - Росен Белов, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и френския легионер Симеон Дряновски са обвинени в принудително задържане на 20-годишен мъж, заплаха с оръжие и употреба на наркотици в столичния квартал "Дианабад".

Още: Вежди Рашидов: Държавата е изпусната, улицата раздава правосъдие

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тогава кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев назначи проверка на школата на Мариан Бачев, която показа, че въпросната школа се помещава незаконно в читалището от 10 години. "Договорът ѝ е за съвместна дейност – само че трябва да има протокол от настоятелството на читалището, че председателят може да сключи договор. Такъв протокол няма, договорът е подписан от тогавашния председател на читалището проф. Арсенова, заяви Георгиев пред bTV на 30 октомври и добави: "Административно това е пропуск, иначе много можем да спекулираме". Тогав Георгиев разкри, че първоначалният наем на школата е бил 100 лв, но от 2018 г. сумата е 200 лв.

Тежък скандал и липса на отговори

"Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има огромно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система...", пише още Георгиев в днешната си публикация и добавя, че Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, "като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общественото мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата".

Още: Криминално и сексуално: Има ли скандал по случая "Бачев"' ?

Георгиев припомня, че става дума за школа на действащ министър, която се помещава в общинска сграда десет години срещу мизерно символичен и обиден за хората наем. "Въпросите са много. Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици, бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси...", завършва Георгиев.

Още: "Има неистини": За министър Бачев гей скандалът уронвал престижа му, обясни и за обвинения актьор

Припомняме, че преди броени дни от Actualno.com изпратихме въпроси към министър Мариан Бачев, свързани с дейността му в министерството, посочените от Съюза на артистите в България намеси от страна на Тошко Йорданов в работата на Бачев и др., но отговори така и не получихме.

Още: Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Неда Ковачева
Неда Ковачева Отговорен редактор
Станимир Хасърджиев Мариан Бачев Делян Георгиев авторски Росен Белов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес