Гонят школата на министър Мариан Бачев от читалището в "Изгрев"

"Незаконно помещаващата се в читалище "Николай Хайтов" частна театрална школа на Министъра на културата Мариан Бачев получи предизвестие за напускането му". Това написа кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев във Facebook и добави: "До произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чийто водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в нашия район".

Снимки: Район "Изгрев", БГНЕС; колаж: Actualno.com

Решението за изгонване на школата на Мариан Бачев от читалището, в което се помещава, идва след огромния скандал, разкрит в последните дни на октомври. Тогава стана ясно, че дългогодишният председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, заедно с актьора от Театър "София" и преподавател в школата на Бачев - Росен Белов, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и френския легионер Симеон Дряновски са обвинени в принудително задържане на 20-годишен мъж, заплаха с оръжие и употреба на наркотици в столичния квартал "Дианабад".

Тогава кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев назначи проверка на школата на Мариан Бачев, която показа, че въпросната школа се помещава незаконно в читалището от 10 години. "Договорът ѝ е за съвместна дейност – само че трябва да има протокол от настоятелството на читалището, че председателят може да сключи договор. Такъв протокол няма, договорът е подписан от тогавашния председател на читалището проф. Арсенова, заяви Георгиев пред bTV на 30 октомври и добави: "Административно това е пропуск, иначе много можем да спекулираме". Тогав Георгиев разкри, че първоначалният наем на школата е бил 100 лв, но от 2018 г. сумата е 200 лв.

"Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има огромно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система...", пише още Георгиев в днешната си публикация и добавя, че Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, "като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общественото мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата".

Георгиев припомня, че става дума за школа на действащ министър, която се помещава в общинска сграда десет години срещу мизерно символичен и обиден за хората наем. "Въпросите са много. Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици, бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси...", завършва Георгиев.

Припомняме, че преди броени дни от Actualno.com изпратихме въпроси към министър Мариан Бачев, свързани с дейността му в министерството, посочените от Съюза на артистите в България намеси от страна на Тошко Йорданов в работата на Бачев и др., но отговори така и не получихме.

