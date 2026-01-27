Гръцка похвала за България заради водите от река Арда - те отиват и към Гърция

През хидроложката година 2025-2026 година (01.09.2025-25.01.2026) България е успяла ефективно да контролира водните потоци към Гърция благодарение на язовир Ивайловград в област Кърджали. Това пише гръцкият сайт Kavala Point, който коментира ситуацията с водата, която идва от река Арда в Гърция.

Още: България продаде услуга на Гърция: Обяснение на екоминистъра за водата от Арда

Информацията съдържа данни на общата акумулирана валежна сума в региона - тя възлиза на 462,40 мм. Отделно са и данни за язовира - общото задържано/контролирано количество вода от България е било 384 213 300 м³, както и разбивка на месечния естествен оток.

Изводът на материала е, че България има предимство в управлението на водите благодарение на модерната инфраструктура (язовир Ивайловград е ключов за контрол на водния поток от трансграничните реки Арда и Марица, които минават и през Гърция). Паралелно с това Гърция изоставала в аналогични съоръжения за защита от наводнения, пожари и осигуряване на водни запаси.

Припомняме, че заради ползването на вода от река Арда от Гърция и съответното споразумение с южните ни съседи, в българския парламент имаше горещ спор - ОЩЕ: Сблъсък за водите на Арда и сделка с България между опозицията и властта в Гърция