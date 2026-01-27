Оставката на Румен Радев:

Гръцка похвала за България заради водите от река Арда - те отиват и към Гърция

27 януари 2026, 18:05 часа 446 прочитания 0 коментара
Гръцка похвала за България заради водите от река Арда - те отиват и към Гърция

През хидроложката година 2025-2026 година (01.09.2025-25.01.2026) България е успяла ефективно да контролира водните потоци към Гърция благодарение на язовир Ивайловград в област Кърджали. Това пише гръцкият сайт Kavala Point, който коментира ситуацията с водата, която идва от река Арда в Гърция.

Още: България продаде услуга на Гърция: Обяснение на екоминистъра за водата от Арда

Информацията съдържа данни на общата акумулирана валежна сума в региона - тя възлиза на 462,40 мм. Отделно са и данни за язовира - общото задържано/контролирано количество вода от България е било 384 213 300 м³, както и разбивка на месечния естествен оток.

Изводът на материала е, че България има предимство в управлението на водите благодарение на модерната инфраструктура (язовир Ивайловград е ключов за контрол на водния поток от трансграничните реки Арда и Марица, които минават и през Гърция). Паралелно с това Гърция изоставала в аналогични съоръжения за защита от наводнения, пожари и осигуряване на водни запаси.

Припомняме, че заради ползването на вода от река Арда от Гърция и съответното споразумение с южните ни съседи, в българския парламент имаше горещ спор - ОЩЕ: Сблъсък за водите на Арда и сделка с България между опозицията и властта в Гърция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Гърция река Арда язовир Ивайловград
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес