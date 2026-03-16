Таро четене: Хората, родени през тези 4 месеца, ще потърсят нова посока през април

Има цели 4 месеца на раждане, които ще почувстват теглене към нова посока през следващия месец, затова е по-добре да бъдат подготвени. Ето кратки Таро четения за родените през септември, октомври, януари и март, които да им помогнат с някои важни насоки.

Имайте предвид, че трите карти, изтеглени за всяко четене, символизират за какво да се хванете, от какво да се освободите и какво да поканите в живота си.

Септември

Още: 16–22 март: Ще изгрее щастливата звезда на 4 зодии през новата седмица

За какво да се хванете: Рицар на чашите, обърнат

Трудно е да бъдете отворени за любов, особено когато пазите сърцето си, което наскоро е било ранено. Обичайте себе си в момента. Бъдете едновременно разбиращи и валидиращи емоциите, които изпитвате, тъй като силата, състраданието и емпатията ще бъдат безценни във вашето пътуване.

От какво да се освободите: Кралят на мечовете

Освободете се от нуждата си от пълен контрол или чувството за съдене – това ще стесни и в крайна сметка ще отслаби ума ви. Обективната и логическа оценка е важна – но също така е важно и разбирането на емоционалното преживяване.

Още: Дневен хороскоп за 16 март 2026 г.

Какво да поканите: Магьосника

Имате всичко необходимо, за да посрещнете момента – опит, ресурси и воля. Макар че може да е обезсърчително да осъзнаем, че е в нашата сила да променим живота си, това е знанието, от което се нуждаем, за да можем да проявим живота, който искаме. Докато проправяте нов път за себе си, дръжте целта в ума си. Магьосникът е мощно послание, че това, което искате, може да бъде във вашите ръце.

Октомври

Още: Намаляваща Луна във Водолей: 3 зодии ще получат лъч надежда в тежък момент

За какво да се хванете: Кралицата на мечовете

В крайна сметка е във вашата природа да бъдете аналитични и балансирани като Кралицата на мечовете. Имате талант да разбирате колко състрадание трябва да се използва, за да се смекчи прагматизмът ви.

От какво да се откажете: Седмица мечове

Ще постигнете повече успех, като бъдете откровени, а не хитри. Няма ефективни преки пътища за работата, която ще трябва да свършите, за да промените посоката на живота си. Подгответе се за дълго пътуване и не се заблуждавайте, че има начини да го заобиколите.

Още: Таро предвещава финансов пробив: 4 зодии са на прага на големи промени

Какво да поканите: Кралят на пентаклите

Начинът да се изгради нещо ново и дълготрайно е чрез постоянни, последователни усилия. Дисциплинираният подход към работата, която трябва да се свърши, в крайна сметка ще бъде възнаграден. Прагматизмът и упоритата работа са теми, които обединяват посланията на тези три карти и ако можете да поканите нагласа за изобилие, ще постигнете много успехи в новата посока, която търсите.

Януари

За какво да се хванете: Луната

Вашето осъзнаване на дълбините на света около вас и способността ви постоянно да се докосвате до себе си ще бъде важен водач за вас, докато се стремите да поемете живота си в нова посока. Обърнете специално внимание на сънищата си и бъдете наясно с всички признаци, които виждате, че се пресичат между вашия сънлив и буден свят.

От какво да се откажете: Седмица жезли

Докато поставяте под въпрос пътя си напред, осъзнайте, че не е моментът да се чувствате защитни. Позволете си да поставите под въпрос това, в което вярвате. Ако си струва вашето време и ангажимент, вярата може да издържи вашия анализ.

Какво да поканите: Деветка чаши

Какво би се случило, ако си позволите да мечтаете смело? Какво бихте направили, ако можехте да направите всичко? Кой бихте били, ако можехте да бъдете всеки? Докато търсите новата си посока, можете да използвате отговорите, за да се насочите към нещо смислено и автентично за вас самите.

Март

За какво да се хванете: Осмица мечове, обърната

Време е да практикувате радикално самоприемане. Приемете грешките, които може да сте направили в миналото. Внимавайте да не играете с нагласата на жертва или да създавате разкази, които ви хващат в капан, вместо да ви дават сила.

От какво да се откажете: Шестица мечове

Време е да оставите миналото и да продължите напред, наистина да продължите напред. Вие сте преминали прехода и сега сте в разгара на осъществяването му. Промяната може да бъде страшна, особено ако движите целия си живот в нова посока, но сега не е моментът да ѝ се съпротивлявате.

Какво да поканите: Двойка чаши, обърната

Преживявате много с хората и е естествено да се чувствате малко параноични и напрегнати. Не забравяйте, че сме социални същества. За да ускорите растежа си в нова посока, работете върху някои минали травми, които може да повлияят на способността ви да изграждате нови взаимоотношения.