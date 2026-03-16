"Баба Марта е решила да се поразсърди": Николай Василковски с прогноза за първа пролет

Баба Марта е решила да се поразсърди. Има голяма вероятност от снеговалеж в четвъртък, петък и събота. Това не е добре за хората, които са си сменили гумите. Но това ще са изолирани валежи, като все още са на етап възможност. По-обилен ще е снегът в планините. Температурите няма да са драматични. По-хладно ще е от 19 до 23 март, като се очакват температури между 3 и 8 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

"Астрономическата пролет надтъпва на 20 март (петък). В самия край на месеца, в нощта на 28 срещу 29 март страната ни ще премине към лятното часово време - ще преместим стрелките на часовника с час напред", припомни той.

Времето днес

В понеделник ще е слънчево с обичайната за последните дни понижена видимост покрай водоемите, в някои котловини и низини. Следобед ще има временни увеличения на облачността. Дневните температури ще са от 10 до 15-16 градуса.

Във вторник над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. В повечето места минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.

През следващите дни вятърът ще е от североизток, умерен и временно силен. Облачността ще е значителна и на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните – между 6 и 11 градуса.