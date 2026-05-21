Войната в Украйна:

Тапа на ГКПП “Капитан Андреево“: 15 км. е колоната от тирове

21 май 2026, 13:32 часа 568 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тапа на ГКПП “Капитан Андреево“: 15 км. е колоната от тирове

15-километрова колона от товарни автомобили отново затруднява движението по АМ “Марица“ между Свиленград и ГКПП “Капитан Андреево“, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната, предава Нова телевизия.

В четвъртък сутринта опашката от камиони вече е с дължина над 15 километра. Първите тежкотоварни автомобили се струпват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград, в посока Турция, на места те са подредени в две колони.

Още: Трафикът на границите: Натоварено е на два пункта

Една от причините за струпването е наближаващият Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника.

По думите на водачи струпването на тирове създава риск от пътни инциденти, особено при извършване на маневри.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Колона от тирове и леки коли заради ремонт на международен път

Допълнително затруднение е, че шофьори се движат и извън превозните средства, което налага останалите участници в движението да бъдат особено внимателни.

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през „Капитан Андреево“ преминават между 2 500 и 2 700 товарни автомобила.

Още: Интензивен трафик към Турция: Обстановката по границите ни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
трафик Задръстване ГКПП Капитан Андреево тежкотоварни тирове
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес