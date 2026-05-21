Тапа на ГКПП “Капитан Андреево“: 15 км. е колоната от тирове

15-километрова колона от товарни автомобили отново затруднява движението по АМ “Марица“ между Свиленград и ГКПП “Капитан Андреево“, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната, предава Нова телевизия.

В четвъртък сутринта опашката от камиони вече е с дължина над 15 километра. Първите тежкотоварни автомобили се струпват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград, в посока Турция, на места те са подредени в две колони.

Една от причините за струпването е наближаващият Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника.

По думите на водачи струпването на тирове създава риск от пътни инциденти, особено при извършване на маневри.

Допълнително затруднение е, че шофьори се движат и извън превозните средства, което налага останалите участници в движението да бъдат особено внимателни.

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през „Капитан Андреево“ преминават между 2 500 и 2 700 товарни автомобила.

