Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Трафик само в активната лента в участък по АМ “Тракия“

21 май 2026, 14:45 часа 986 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Трафик само в активната лента в участък по АМ “Тракия“

Утре - 22 май, от 8:30 ч. до 16 ч. за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87-и 90-и км на АМ “Тракия“ временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение.

Още: Внимание, шофьори: Ограничават движението по АМ “Тракия“

Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Внимание, шофьори: Ограничения в движението по АМ “Тракия“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АПИ АМ Тракия ограничено движение затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес