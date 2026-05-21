Отличени с наградите на Министерството на културата „Златен век“ по повод 24 май 2026 г.

Отличени с наградите на Министерството на културата „Златен век“ по повод 24 май 2026 година.
Следните награди получиха:
„Златен век“ – огърлие и грамота
- Акад. Васил Гюзелев – Сред най-изтъкнатите български учени медиевисти с изключителен принос към изследването на българското Средновековие и утвърждаването на българската историческа наука в международен контекст. Автор на 72 книги и стотици студии и статии. Има ключова роля за развитието на българската медиевистика и византология и за популяризирането на българското културно наследство по света. През 2026 г. отбелязва своята 90-годишнина.
- Любомир Марков Денев – Изтъкнат композитор, диригент и джаз изпълнител, автор на произведения в различни музикални жанрове - симфонична, камерна, театрална, филмова, джаз и музика за деца. Дългогодишен диригент на Държавния музикален театър „Стефан Македонски“. През 2026 г. чества 75-годишнината си.
- Валентин Ганев – Един от най-уважаваните български актьори с емблематични роли в театъра и киното. Работил с режисьори като Крикор Азарян, Александър Морфов и Явор Гърдев. Отличен е и по повод неговата 70-годишнина.
- Рада Москова – Писателка и сценаристка, чиито произведения и филми са оставили трайна следа в българската култура. Автор на сценариите на филми като „Горе на черешата“, „Куче в чекмедже“ и „Госпожа Динозавър“.
- Проф. д-р Борислава Танева – Утвърден пианист, композитор, камерен изпълнител и педагог с активна международна дейност. Има значим принос за развитието на съвременната българска музикална култура и за утвърждаването на младите таланти.
- Михаил Белчев (посмъртно) – Поет, певец, композитор и общественик, оставил ярка следа в съвременната българска култура с емблематични песни като „Булевардът“, „Младостта си отива“ и „Закъснели срещи“. Наградата беше приета от Кристина Белчева.
„Златен век“ – звезда и грамота
- Арх. Белин Моллов – Изтъкнат архитект и урбанист с близо 50-годишен професионален опит в устройственото планиране и градското развитие. Има принос за въвеждането на европейски принципи в устойчивото градско развитие. През 2026 г. навършва 80 години.
- Арх. Иван Генов – Експерт с дългогодишен принос в опазването и реставрацията на недвижимото културно наследство. Работил по значими обекти в Кюстендил и по архитектурния ансамбъл на Рилския манастир.
- Проф. Милко Коларов – Композитор и диригент, автор на опери, балети, симфонична, камерна и филмова музика. Отличен и по повод 80-годишния си юбилей.
- Мара Савова Чапанова – Актриса с ярко сценично присъствие и значим принос към българската култура. През 2025 г. навърши 90 години.
- Богдана Костуркова – Театровед, драматург и критик с повече от четири десетилетия работа в сферата на театъра и театралните фестивали.
- Борислав Петранов – Театровед, режисьор, преводач и директор на Българския културен институт в Берлин. Има значим принос за популяризирането на българската култура в Европа.
- Костадин Бонев – Филмов режисьор, сценарист и продуцент, носител на множество национални и международни награди.
„Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен и грамота
- Пламен Мадемов – Дългогодишен директор на Исторически музей - Горна Оряховица с принос към развитието на музейното дело и археологическите проучвания.
- Атанас Капралов – Поет, писател и директор на Националния литературен музей с принос към съвременния литературен живот и представянето на българското литературно наследство.
- Арх. Владимир Рачев – Архитект с дългогодишна работа в сферата на опазването на недвижимото културно наследство.
- Пламен Иванов – Историк и археолог, един от откривателите на Рогозенското съкровище.
- Арх. Слави Славов – Архитект с принос към опазването на недвижимото културно наследство и реставрацията на храмове и обществени сгради.
- Георги Петков – Композитор, диригент и преподавател, носител на Latin Grammy за 2018 г., работил със световни музиканти като Адриано Челентано и Боби Макферин.
- Илиян Джевелеков – Филмов режисьор и сценарист, съосновател на „Мирамар филм“ и режисьор на „LOVE.NET“.
- Проф. д.н. Александър Донев (Ангелов) – Изследовател, критик, сценарист, режисьор и преподавател с принос към българското кино и филмова теория.
- Проф. д-р Иво Драганов – Филмов критик, сценарист, продуцент и преподавател с дългогодишна дейност в областта на киното и телевизията.
„Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – сребърен и грамота
- Илинка Чергарова – Реставратор с принос към опазването и популяризирането на движимото и недвижимото културно наследство.
- Иво Милев – Куратор и автор с принос към изследването и популяризирането на българското изобразително изкуство.
- Дора Драганова – Композиторка, автор на музика за деца, хорова, поп и филмова музика. През 2026 г. отбелязва 80-годишен юбилей.
- Васил Радев – Хореограф и културен деец с принос към популяризирането на българското фолклорно изкуство в Молдова и Украйна. През 2025 г. навърши 90 години.
- Олеся Пантикина – Хореограф, педагог и дългогодишен творец в областта на танцовото изкуство с принос към съхраняването на българското хореографско наследство.
Плакет „Принос в развитие на културата“ и грамота
- Искра Ангелова – Съветник, дългогодишен заместник-постоянен представител на България към ЮНЕСКО с ключова роля за международното културно сътрудничество и представянето на България.
- Десислава Чакърова – Съветник в Посолството на България в Берн с принос към връщането на културни ценности от Швейцария и международното сътрудничество в тази област.
- Национален литературен музей – Отличен по повод 50-годишнината от създаването си за мисията по съхраняване на литературната памет на България.
- Стоянка Тенова-Илчевска – Директор на Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка с принос към развитието на фолклорното образование.
- Мартин Иванов Младенов (DJ Marti G) – Един от най-популярните ретро DJ-и в България, работил с редица известни български изпълнители.
- Румяна Коцева – Вокалистка и педагог с 45 години творческа дейност и принос към развитието на младите таланти.
- Стефан Славов – Композитор и създател на Софийския диксиленд, с дългогодишен принос към българската музикална сцена.
Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност
- Тихомир Тодоров Трифонов – Културен мениджър и дългогодишен читалищен деятел с принос към развитието на читалищното дело и връзките с българските общности в чужбина.
- Иванка Илиева Тополова-Топарева – Геолог и писател, автор на стихове и разкази, отличена и по повод своята 90-годишнина.
