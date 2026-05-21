Желана детска градина в София е без двор след месеци ремонти. Кой е виновен и ще играят ли децата скоро навън?

Родители на деца, посещаващи ДГ 162 "Вихрогонче" в София, сигнализират за ремонт на двора на детското заведение, който продължава най-малко пет месеца след крайния срок, като по този начин децата нямат пространство за игра и спортуване на открито, а най-малките са принудени да спят на дюшеци в салона. Изгледите за приключване на ремонтните дейности пък не изглеждат никак обнадеждаващи, тъй като сред родителите се говори, че дворът ще е неизползваем най-малко до края на годината.

В информацията в обществената поръчка, спечелена от фирма "Ивелинстрой" ЕООД, е посочено, че ремонтът в двора на детската градина и укрепването на втората ѝ сграда по план трябва да започне през септември 2025 г. и да приключи през октомври същата година. Поради определени обстоятелства, посочени от фирмата изпълнител, и видими в анекса към договора, срокът е удължен до декември 2025 г. До настоящия момент (май 2026 г.) обаче ремонтът продължава, което поставя както родителите и децата, така и персонала на детската градина в изключително неприятна ситуация.

3D визуализация на двора на ДГ "Вихрогонче" след ремонта, източник: Цвета Николаева, кмет на район "Красно село"/Facebook

Родители, които се свързаха с нашата медия, разказаха, че на един от сигналите до район "Красно село", подаден от тях през февруари 2026 г., е получен отговор, че "в хода на изпълнението са възникнали обстоятелства, наложили предприемането на действия съгласно действащата нормативна уредба, включително временно преустановяване на строително-ремонтните дейности". В отговора, подписан от кмета на район "Красно Село" - Цвета Николаева, се казва още, че са взети мерки дейностите да се оптимизират и да се навакса просрочването.

Директорът на ДГ 162 "Вихрогонче" - Елена Чавдарова, заяви пред Actualno.com, че възложител на проекта е район "Красно село", те го движат и те контролират процеса. По думите ѝ от страна на детското заведение са сигнализирали многократно за голямото забавяне, а от общината са идвали няколко пъти на място, за да инспектират ремонта. Една от причините за забавянето, посочена от изпълнителя, са били неблагоприятните метеорологични условия.

В момента, по думите на директора на детската градина, се работи усилено, дори в почивните дни. Това, което не е ясно кога ще бъде уредено обаче, са документите за въвеждане в експлоатация на двора и втората сграда, която е имала нужда от укрепване на фундаментите.

Отговори от общината и изпълнителя

Свързахме се с управителя на фирма "Ивелинстрой" ЕООД, който ни увери, че ремонтът ще приключи до края на май месец и в момента текат довършителни работи. По думите му строителните дейности са се удължили поради непредвидени обстоятелства, но обектът ще бъде предаден до броени дни. Той уточни още, че до 21 май не е получил официално забележки по проекта от страна на район "Красно село".

Разговаряхме и със зам.-кмета на район "Красно село" Сотир Иванов, който представи друго обяснение за забавянето на ремонта на двора и втората сграда. По думите му проблемът е в недоброто изпълнение на работата. Пред Actualno.com Иванов заяви, че първо е започнало укрепването на втората сграда на 162 ДГ "Вихрогонче", а след това е започнала работата по двора на детското заведение.

Основният проблем, според него, е в изпълнението на двора, заради което от район "Красно село" са в разговори със строителя. Основният казус са алеите и по-точно лошо изпълнение на противоударната настилка, твърди Иванов. Това, което изпълнителят на проекта е представил, според общината не отговаря на изискванията за качество.

На изпълнителя е даден срок до края на месец май да отстрани забележките, които има по обекта. Ако не ги отстрани, от общината заявиха, че няма да приемат работата му, няма да му платят и договорът ще бъде прекратен. Сотир Иванов уточни, че от началото на ремонтните дейности досега изпълнителят е получил само едно авансово плащане, а по-голямата част от сумата още не му е изплатена.

Добрият сценарий и лошият сценарий

Ако строителят успее да отстрани забележките и обектът бъде приет, следва стандартна процедура по сертифициране на площадката от лицензирана фирма, което отнема няколко дни. След това се преминава към въвеждане в експлоатация, което би трябвало да се случи без драматично забавяне и документите да се внесат в "Градско планиране и развитие" към СО (доскоро НАГ), където при добро желание също може да се действа бързо и сагата с детската градина да приключи.

Или с други думи при добър сценарий, който включва приемане на обекта и бърза процедура по сертифициране и документални процедури, може да се говори за срок в порядъка на две седмици.

Какъв обаче може да е лошият сценарий?

Както вече стана ясно от думите на зам.-кмета на район "Красно село" Сотир Иванов, ако строителят не отстрани забележките, общината няма да приеме обекта, няма да му плати и ще прекрати договора му. След това, в случай че е по силите на служителите на БКС към СО (Благоустройство и комунално стопанство), те ще се заемат с довършителните работи, за да може ремонтът да бъде приключен.

Ако обаче се налагат по-сериозни строителни дейности, за да се завърши ремонтът, то може да се стигне и до нова обществена поръчка, което би забавило отварянето на двора на детската градина с още месеци.

Actualno.com ще следи развитието на ситуацията.

