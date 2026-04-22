"Хора, пазете си децата": Фентаниловите зомбита - вече и в България (ВИДЕО)

Хора, пазете си децата! Фентанилът - чумата на 21-ви век вече е и в Република България. Да, правилно четете - вече навсякъде в доста големи български населени места.

Такива призиви се разпространяват в социалните мрежи, придружени от видеа на предполагаеми младежи, употребили модерната дрога фентанил.

"Доскоро гледахме умопомрачителни, стряскащи, потресаващи и ужасяващи видеа или снимки на "зомбита", както наричат употребяващите фентанил хора по света. Гледахме и виждахме това, което се надявахме да не дойде и при нас. И ако в САЩ, Великобритания, Канада и други икономически развити държави по света имаха този проблем, то ние го виждахме предимно в социалните мрежи или по телевизията", пишат групи във Фейсбук, споделящи притеснителните кадри.

Според запознати "фентаниловите зомбита" вече са в България.

"Колкото и да се правим, че не го виждаме, колкото и да гледаме такива лица с погнуса и отвращение, ние вече имаме този проблем по улиците и кварталите на нашата държава", пишат възмутени потребители и поставят въпроси защо се стигна дотук.

"Кой е виновен, за да има тази коварна дрога по българските улици, булеварди, квартали, села и градове? Кой допуска безпроблемно хората да си продават, а други да снабдяват и впоследствие да дрогират с тази ужасна отрова? Какви сериозни мерки взеха контролните органи и институции в Република България досега, за да бъде спрян, изолиран и премахнат този вече голям проблем за нашата държава и население? Къде са българската полиция, съдът, прокуратурата? Колко българи и българки трябва да изглеждат така трагично, в окаяно състояние и положение, за да се стресне някой в тази наша държава и да видим сериозни, кардинални мерки срещу продажбата на фентанил?", са само част от въпросите, свързани с проблема.

