Блъснаха пешеходец на оживен столичен булевард

Лек автомобил блъсна пешеходец на булевард "Тодор Каблешков" в София, предаде БГНЕС.

Инцидентът стана преди минути на оживения булевард в квартал "Манастирски ливади"-изток, близо до обект на една от големите вериги магазини за хранителни стоки.

Движението в района е затруднено.

На това място в средата на октомври миналата година пешеходец, пресичащ на червен светофар, бе блъснат смъртоностно от лек автомобил.

Очаквайте подробности!

