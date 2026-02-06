Блъснаха пешеходец на оживен столичен булевард

Лек автомобил блъсна пешеходец на булевард "Тодор Каблешков" в София, предаде БГНЕС.
Инцидентът стана преди минути на оживения булевард в квартал "Манастирски ливади"-изток, близо до обект на една от големите вериги магазини за хранителни стоки.
Движението в района е затруднено.
Още: Млад шофьор блъсна жена на пешеходна пътека
На това място в средата на октомври миналата година пешеходец, пресичащ на червен светофар, бе блъснат смъртоностно от лек автомобил.
Очаквайте подробности!
Още: Криминално проявен прегази мъж край Кресна
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.