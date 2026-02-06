Любопитно:

Окупаторите готвят украинските деца за бъдеща служба в руската армия: трупат се все повече данни (СНИМКИ)

06 февруари 2026, 9:40 часа 343 прочитания 0 коментара
Следственият комитет на Русия (Следком) институционализира присъствието си в училищата в окупирана Украйна, за да подготви украинските деца за бъдеща служба в руския военен правоохранителен апарат. Официалният отдел за деца и младежи на Следком обяви на 29 януари, че мрежата му от специализирани кадетски класове се разширява в окупираната Херсонска област. Ръководителят на клона там - генерал-майор Дмитрий Маликов - подписа няколко споразумения с ръководството на училища за създаване на такива класове в окупираните райони Хеническ, Чаплинка и Новотроицко през ноември и декември 2025 г. Маликов наскоро подписа и за класове в училище „Приморска“ в окупирания район на Скадовск.

Към февруари 2026 г. в окупираната част на област Херсон функционират 13 специализирани кадетски класа на Следком. Комитетът подчертава, че целта на тези класове е да „поощряват ранния интерес към юридическите специалности сред учениците“ и да „възпитават гражданска отговорност, патриотизъм и готовност да служат на обществото и държавата“.

Следком участва в индоктринацията и милитаризацията на украинските деца от 2014 г., когато Русия нахлу и анексира Крим.

Комитетът и други руски правоприлагащи органи - като Росгвардия - поддържат силно милитаризирано присъствие в окупирана Украйна и често влизат в контакт с деца, нормализирайки руските военно-патриотични идеали в украинските училища. Следком е особено активно ангажиран в депортирането на украински деца в Русия и контролира насилственото включване на децата в руски военни програми за обучение, заключава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на база на трупащи се официални данни.

Снимка: Getty Images

И активни руски военни не спират да ходят в училищата в окупирана Украйна

Активно служещи руски военни също продължават да посещават училища в окупирана Украйна и да общуват с деца и младежи по темата за военната служба. Руското министерство на отбраната съобщи на 1 февруари, цитирано от ТАСС, че десантчици от 7-ма въздушнодесантна дивизия на армията са посетили средно училище в окупирания град Донецк като част от военно-патриотичния проект на дивизията „Героите на нашето време“. Учениците от средното училище са разговаряли с десантчиците за техния опит в руската армия, взаимодействали са с военно оборудване и са се учили как да управляват дронове.

Ученици и младежки активисти от младежкия проект „Народна дружина“ пък се срещнаха на 30 януари с действащи бойци от батальона „Максим Кривонос“ и членове на специалната единица за бързо реагиране „Восток-Донецк“ на Росгвардия, за да научат за оказването на първа помощ в бойни условия и за съветската военна история - по информация на местната медия "Донецкое Агентство Новостей".

Постоянното общуване на руските войници с украински деца и младежи служи за нормализиране на присъствието на руската армия в окупираните райони, като същевременно създава условия, които насърчават украинските деца да обмислят бъдеща кариера в руската армия, анализират от ISW.

Русия се стреми да направи контактите на военни с украински деца нещо нормално

Снимка: Getty Images

Руските окупационни администрации засилват усилията си за формализиране на милитаризацията на училищата в окупираните части на Украйна в съответствие със задължителната руска учебна програма „Основи на сигурността и защитата на родината“. На 28 януари т.нар. председател на Донецката народна република (ДНР), назначен от Кремъл - Денис Пушилин - съобщи, че окупационното правителство на региона планира да оборудва класните стаи в 513 училища в окупираната Донецка област с оборудване за курсове по програмата. На 2 февруари окупационният "губернатор" на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че окупационната администрация на Крим оборудва училища за курсовете с безвъзмездна помощ от руския национален проект „Младеж и деца“.

Развожаев уточни, че училище №39 в Севастопол ще получи тактически симулатори, комплекти и модели за „основни принципи на отбраната“, материали за военно-патриотично образование, съвременно лично защитно оборудване и оборудване за обучение по оказване на първа помощ. Той каза, че руски войник, който е воювал срещу Украйна, е учител в училището и че споделя опита си с учениците.

„Основи на сигурността и защитата на родината“ възнамерява да кодифицира все по-голямата военно-патриотична насоченост на руската образователна система от 2022 г. нататък, а руските власти я налагат на училищната система в окупирана Украйна, за да постигнат същия ефект, смятат експертите от мозъчния тръст. Сглобяването и използването на дронове например вече е задължителна част от курсовете.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия руска армия война Украйна украински деца окупирани територии Следствен комитет
