Изложба "Да спрем мълчанието" показва във фотографии различните форми на домашно насилие

В Народно читалище "Светлина Кремиковци – 1906" беше открита въздействащата фотоизложба "Да спрем мълчанието", която визуализира различните форми на домашно насилие и цели да провокира обществено внимание, съпричастност и активен разговор по темата.

Инициативата е част от проект "Събери сили и кажи STOP на насилието", насочен към превенция на домашното насилието и повишаване на обществената чувствителност към проблема в район Кремиковци. Чрез силата на фотографията изложбата представя емоционално въздействащи образи, които показват реалните измерения на насилието – физическо, психическо, икономическо, емоционално, дигитално и други.

Фотографиите са резултат от съвместната работа на професионален гримьор и фотограф, които с участието на модели от местната общност пресъздават реалистични сцени, лишавайки насилието от абстрактност и показвайки неговото човешко лице.

Още: Всяка четвърта жена в район Кремиковци се сблъсква с жертва на домашно насилие поне веднъж годишно

От подбраните кадри са изработени 20 тематични банера и информационни листовки, които вече са изложени в Народно читалище "Светлина Кремиковци – 1906". Освен тях, проектът включва и допълнителни фотографии, които не са част от изложбата, но са събрани в специален фотоалбум, документиращ цялостния творчески процес и разширяващ визуалния разказ за темата.

Визуалните материали ще бъдат представени и в други обществени институции като –училища, читалища, обществени центрове и административни сгради в района, за да достигнат до възможно най-широк кръг хора.

Целта на кампанията е не само да привлече вниманието на обществото, но и да провокира постоянен диалог – какво е насилието, защо то не трябва да се приема за нормално и къде жертвите могат да потърсят подкрепа и защита.

Посетителите на изложбата могат да получат информационни материали с полезни контакти и ресурси за хора, преживели насилие, както и за техните близки.

Фотоалбумът с всички фотографии може да видите тук.

Проект "Събери сили и кажи STOP на насилието" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025 от Българско училище за политика "Димитър Паница", в партньорство с район Кремиковци и Народно читалище "Михаил Гелев 1926", Челопечене.

Още: В район Кремиковци на Столична община се реализира проект "Събери сили и кажи STOP на насилието"