Kaufland спечели тематична награда на Деня на храната

16 октомври 2025, 16:49 часа 562 прочитания 0 коментара
Инициативата на Kaufland България, насочена към изграждане на добри хранителни навици сред подрастващите „Значението на добрата храна“, получи отличието „Златно сърце“ от Десетите годишни награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност.

Кампанията на ритейлъра се реализира съвместно с Българската педиатрична асоциация и е насочена към повишаване на информираността за високия процент затлъстяващи деца в България, както и към предоставяне на решения, свързани с промяна в хранителните навици. В рамките на активността е разработен и безплатен онлайн наръчник със съвети за балансирано хранене на подрастващите (свали безплатно тук).

„Щастливи сме да получим това отличие в навечерието на Деня на храната. В качеството си на един от най-големите търговци на храна в страната, ние в Kaufland България сме пряко ангажирани с темата за достъпността на добрата храна. Проблемът със затлъстяването при децата е огромен, той има тежки социални последици за цялото общество и осъзнавайки това, ние заставаме плътно до Българската педиатрична асоциация, за да говорим заедно за това какво точно е „добра храна“ и как тя се отразява, както на малки, така и на големи“, подчерта Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративна комуникация и социална отговорност“ в Kaufland България

Информираността по темата за добрата храна е водеща във формиране на хранителните навици. Добрата храна е балансирана, разнообразна, сезонна и родно отгледана. Тя не е специализирано меню или диета, а начин на цялостно отношение към храната. Като част от инициативите, свързани с популяризиране на добрата храна, Kaufland, съвместно с производителя на пилешко месо Градус, организират „Есенно турне на добрата храна“, по време на което Ути Бъчваров ще приготвя лесни и вкусни рецепти за цялото семейство. Събитията ще стартират в Русе – кв. "Дружба", бул. "Христо Ботев" 38 (19 октомври) и ще продължат в Пловдив - бул. "Освобождение" 47 (25 октомври), Стара Загора- ул. "Стамо Пулев" 2 (26 октомври) и Сандански (1 ноември). Финалът ще се проведе в София – кв. „Военна рампа“ (2 ноември). Всички събития ще се провеждат на паркинги на Kaufland, ще са с вход свободен и начало – 11 часа.

Антон Иванов Отговорен редактор
