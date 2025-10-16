Kaufland спечели тематична награда на Деня на храната

Инициативата на Kaufland България, насочена към изграждане на добри хранителни навици сред подрастващите „Значението на добрата храна“, получи отличието „Златно сърце“ от Десетите годишни награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност.

Кампанията на ритейлъра се реализира съвместно с Българската педиатрична асоциация и е насочена към повишаване на информираността за високия процент затлъстяващи деца в България, както и към предоставяне на решения, свързани с промяна в хранителните навици. В рамките на активността е разработен и безплатен онлайн наръчник със съвети за балансирано хранене на подрастващите (свали безплатно тук).

„Щастливи сме да получим това отличие в навечерието на Деня на храната. В качеството си на един от най-големите търговци на храна в страната, ние в Kaufland България сме пряко ангажирани с темата за достъпността на добрата храна. Проблемът със затлъстяването при децата е огромен, той има тежки социални последици за цялото общество и осъзнавайки това, ние заставаме плътно до Българската педиатрична асоциация, за да говорим заедно за това какво точно е „добра храна“ и как тя се отразява, както на малки, така и на големи“, подчерта Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративна комуникация и социална отговорност“ в Kaufland България

Информираността по темата за добрата храна е водеща във формиране на хранителните навици. Добрата храна е балансирана, разнообразна, сезонна и родно отгледана. Тя не е специализирано меню или диета, а начин на цялостно отношение към храната. Като част от инициативите, свързани с популяризиране на добрата храна, Kaufland, съвместно с производителя на пилешко месо Градус, организират „Есенно турне на добрата храна“, по време на което Ути Бъчваров ще приготвя лесни и вкусни рецепти за цялото семейство. Събитията ще стартират в Русе – кв. "Дружба", бул. "Христо Ботев" 38 (19 октомври) и ще продължат в Пловдив - бул. "Освобождение" 47 (25 октомври), Стара Загора- ул. "Стамо Пулев" 2 (26 октомври) и Сандански (1 ноември). Финалът ще се проведе в София – кв. „Военна рампа“ (2 ноември). Всички събития ще се провеждат на паркинги на Kaufland, ще са с вход свободен и начало – 11 часа.