Първите 50 "магазина за хората" няма да са чисто нови обекти, стартират в амбициозен срок

Дългоочакваните "Магазини за хората", по които няма яснота дали се работи активно и дали ще стартират с обещания от властта краен срок до края на 2025 г., се оказа, че няма да са чисто нови търговски обекти, а ще се помещават в съществуващи вериги магазини и платформи. Това става ясно от отговора на земеделския министър Георги Тахов на въпрос по парламентарен контрол от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Мартин Димитров, показа справка на Actualno.com.

Припомняме, че през август държавата скоростно определи шефовете на новото търговско дружество, за което сега става ясно, че не предвижда изграждането на нови търговски обекти, поради което не са нужни бюджетни средства за реализирането на първите 50 обекта, които трябва да стартират до края на годината. По думите на Тахов моделът на дружеството не е насочен към покупка на земя и строителство на магазини, а към използване на съществуваща инфраструктура чрез изграждане на партньорства с вече съществуващи търговски структури. Там ще бъде позициониран и асортимента, доставен от дружеството.

Приказки "за хората" като на Пеевски

"Моделът е създаден с двойна цел - постигане на икономическа ефективност и реализиране на социална отговорност. В основата му стои философията, че устойчивото пазарно предимство се постига чрез минимизиране на разходите по цялата верига на доставки, съчетано с реализация на високи обеми при ниски търговски надценки - до 10%. Това дава възможност за поддържане на реално достъпни крайни цени за потребителя", пише още Георги Тахов.

Приоритет на новото ръководство на "Магазин за хората" е да има прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпни цени. По думите на земеделския министър това щяло да "постави интересите на хората на първо място", видя още Actualno.com.

Припомняме, че Министерският съвет прие разпореждане за образуване на едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала, който е в размер на 10 милиона лева. Седалището на „Магазин за хората“ ЕАД е в гр. София, като разходите за образуването на дружеството са осигурени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. За възможно най-бързото стартиране и осъществяване на дейността на дружеството се разчита на партньорско взаимодействие с Централния кооперативен съюз, отбелязват от пресцентъра на ведомството.

Структурата на магазините ще бъде изградена като интегриран, нискоразходен търговски модел, който включва разнообразни канали за предлагане на стоки от първа необходимост — shop-in-shop решения, мобилни обекти, партньорства с кооперативни и регионални мрежи, онлайн търговия и B2B дистрибуция. Основната цел на дружеството е да отговори на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дружеството може да развива и съпътстващи дейности, свързани с логистика, доставки, маркетинг, партньорски мрежи и други инициативи, незабранени от закона, с цел постигане на икономическа ефективност и социален ефект. Планира се първият обект да заработи на територията на област Пловдив още през есента. Точният брой магазини, които ще бъдат включени в инициативата, ще бъде определен от ръководството на дружеството „Магазин за хората“ ЕАД.

Източник: Народно събрание

