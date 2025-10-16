За 13 години „Книги за смет“ събра 160 тона пластмаса и подари книги за 1,5 млн. лева

Емблематичната инициатива „Книги за смет“, подкрепяна традиционно от Kaufland България, приключи тазгодишното си издание с впечатляващи резултати и нови рекорди в историята си. За 13 години съвместните усилия на хиляди участници в страната доведоха до събирането на над 160 тона пластмаса за рециклиране и раздаването на над 145 000 книги на обща стойност близо 1,5 милиона лева.

Финалното събитие от тазгодишното турне се проведе на 5 октомври в София, на паркинга на Kaufland на бул. „Ген. Тотлебен“ 36. Там столичани и гости на града отново имаха възможност да предадат пластмасови отпадъци в замяна на книги, като кампанията събра близо тон пластмаса и участниците получиха около 700 книги на стойност 10 000 лева.

Кампанията отново предостави възможност на хората да помогнат на природата, като заменят пластмасови отпадъци за книги. Всеки имаше възможност да получи книга срещу предаване на един килограм годна за рециклиране пластмаса.

През есенната си обиколка „Книги за смет“ събра близо 2 тона пластмаса във Варна, Велико Търново и Шумен, а през пролетта гостува в още седем български града - Враца, Кюстендил, Карлово, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас.

Събраната пластмаса се рециклира от дългогодишния партньор на кампанията „ЕКОПАК България“. Традиционно Kaufland България подкрепя „Книги за смет“ в рамките на своята дългосрочна стратегия за намаляване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на рециклирането.

„Книги за смет“ се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и местните общини, които участват в събитието.

Повече информация за кампанията можете да намерите на Facebook страницата: FB/knigizasmet.