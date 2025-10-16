Войната в Украйна:

"Това не е театър, ситуацията с властта ще има последствия": Политолог за случващото се с кабинета

"Това не е театър. Ситуацията в момента с властта ще има последствия. Въпросът е какъв тип преформатиране на кабинета ще се получи. В българския парламент за съжаление, ако има преформатиране на кабинета, всяка партия нещо ще размести". Така коментира труса във властта политологът Румяна Коларова в предаването „Лице в лице“ по bTV. Припомняме, че вече втори ден има блокаж в Народното събрание. И заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта, след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията, в което заяви, че партията няма място в това управление.

"Не е трус със сигурност. Това, което Борисов говори, не беше драматично. Той излезе да напомни кой е все още началник, дори и на себе си.  Сякаш неговият властови рефлекс се загуби в последните години. Той не е в кондиция да лавира в политиката вече. Беше притеснен. Едва ли го е изненадало това, което се е случило в Пазарджик", коментира от своя страна политологът Страхил Делийски.

Според него свърхцелта на това правителство е да има правителство. "Тук големият въпрос е каква ще бъде публичната реакция на влизането на Пеевски във властта и дали той ще бъде склонен да направи този ход. Големият въпрос е какво ще направи Пеевски. Не мисля че Пеевски е чак така елементарен да се постави в такава позиция, имайки предвид че вече е бил в такава позиция", смята Коларова.

Единственото неизвестно е какво ще направи ИТН. БСП и ДПС "Ново начало" казаха - готови сме на всичко. Според политологът Делийски няма никакъв риск да падне правителството, поне до пролетта. "Няма алтернативен вариант, всеки си мисли, че следващото правителство ще е функция на едно по-добро електорално представяне", смята още той.

Според Коларова едва ли бъдеща партия на президента Румен Радев би била фактор в тази ситуация. Единственият проблем, който в този случай има Борисов, е публично и неколкократно да каже "не" на Пеевски по различни поводи, смята политическият експерт.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
