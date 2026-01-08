Изненадващо име е вторият защитен свидетел по делото "Коцев"

Бившата общинска съветничка от Варна Биляна Якова е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев, което вече е в производството на Окръжния съд. Това вестник "Сега", след като стана ясно, че по казуса е включен още един защитен свидетел.

Якова е подавала сигнали до Общинската избирателна комисия, дала е показания по делото и е сезирала различни институции със съмнения за пране на пари, свързано с даренията за паричната гаранция на кмета. Паралелно с това тя активно и остро коментира в социалните мрежи, настоявайки за вината на Коцев. Още в началото на декември Якова е депозирала молба до съда, в която заявява, че се чувства застрашена.Още: Няма да намалят солидните гаранции за общинските съветници, задържани с Благомир Коцев

За първия защитен свидетел вече е известно, че това е бизнесдамата Пламенка Димитрова – един от ключовите свидетели срещу Коцев. По информация в медиите, публикувана малко преди Коледа, тя е с осигурена цивилна охрана от Областната дирекция на МВР във Варна. Медията се позовава на заявление, подписано от Димитрова на 11 декември миналата година, с което тя е поискала от съдията по делото охраната ѝ временно да бъде преустановена – от 12 ч. на 18 декември до 9 ч. на 5 януари 2026 г., най-вероятно заради пътуване по празниците. В документа Димитрова посочва, че по делото срещу Коцев ѝ е осигурена "защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР".

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс прокурорът или съдът могат да разпоредят незабавна защита на свидетел, по негово искане или със съгласието му, когато има достатъчно основания да се предполага, че вследствие на показанията му е възникнала или може да възникне реална опасност за живота или здравето му, както и за негови близки роднини. Още: България през 2025 г.: "Барбутовгейт" изгони Кирил Петков от ПП

Мерките за защита включват както физическа охрана, така и запазване в тайна на самоличността на свидетеля. По делото срещу Коцев има както тайни, така и защитени свидетели.

Разпоредителното заседание по делото е насрочено за средата на февруари.

Припомня се, че през април 2024 г. Благомир Коцев и тогавашните му заместници Диан Иванов и Христо Рафаилов обявиха, че община Варна е подала сигнал до прокуратурата срещу действията на Биляна Якова в качеството ѝ на ръководител на първа фаза на проекта за интегриран градски транспорт. Коцев заяви, че за билетната система по проекта "Интегриран градски транспорт" са били похарчени милиони, докато реалното ѝ функциониране е почти нулево.