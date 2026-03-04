В МВР продължават да падат глави

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев освободи от длъжност директорите на три ключови главни дирекции в системата на МВР. Това съобщиха от ведомството. Със заповеди на вътрешния министър постовете си напускат директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" главен комисар Боян Раев и директорът на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов.

От Министерството на вътрешните работи посочват, че на по-късен етап ще бъде съобщено кои ще заемат ръководните позиции в трите структури.

На снимката: Захари Васков дава брифинг по темата "Околчица"

Според информацията от ведомството при избора на новите директори ще бъдат взети предвид критерии като авторитет, почтеност и богат професионален опит.

Областните директори

Припомняме, че новото ръководство на МВР вече смени и двамата областни директори на областни дирекции, които работят по трагичните истории на "Петрохан" и край Околчица, завършили с шест трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28.

Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Постепенно той изчезна от публичното пространство, докато сега става ясно, че той вече е махнат. На негово място е сложен Владимир Иванов, който бе представен пред състава от зам.-министър Калоян Милтенов. Иванов е бивш зам.директор на СДВР по времето, в което Милтенов пък беше директор на СДВР.

Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той пък беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа от историята - тези в кемпера край Околчица. Постепенно и Йончев изчезна от публичното пространство. За неговото място се спряга Цветко Нинов, който е бил директор преди Йончев в периода 2021-2023 г. Към момента обаче на сайта на ОДМВР-Враца в раздела ръководител няма никакво име.

С аргумент "Петрохан" бе освободен и главният секретар на МВР Мирослав Рашков.