Най-важните новини за деня: 4 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 март 2026 г.

КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ СВАЛЕН БОРИСЛАВ САРАФОВ: ГОВОРИ АДВ. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ (ВИДЕО)

Как може да стане така, че Борислав Сарафов да престане да заема поста и.ф. Главен прокурор? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори адв. Емил Георгиев от инициативата “Правосъдие за всеки“. Според него Сарафов може да бъде освободен от поста само по политически причини, както стана с освобождаването на предшественика му Иван Гешев след обрата във Висшия съдебен съвет (ВСС): “Ключът към решаването на това следва или не следва Борислав Сарафов сега да продължава да заема поста и.ф. главен прокурор, или не, е чисто политически ключ. Т.е. противно на всички дитирамби, които в нашата Конституция са заложени и къде ли не още, че нали съдебната власт е независима, че заради това има специален орган – ВСС и т.н., реално там нещата винаги са се случвали политически. По политически почин, с политически мнозинства.“

ПОТЪВАТ ЛИ ДЪРЖАВНИ ПАРИ: ЗАВИШЕНИ ЦЕНИ ЗА ТЕСТОВЕ ЗА РАК, СТРАННА ПОРЪЧКА И ЛЮБОПИТНИ ИМЕНА

В информационния поток, изпълнен с военни действия в Близкия изток, сякаш се загуби новината от миналата седмица, че служебното правителство на Андрей Гюров проверява обществена поръчка на здравното министерство с драстично завишени цени за тестове за рак. Тя е на стойност 10 милиона евро и е за скрининг на онкологични заболявания - профилактика на рак на дебелото черво и на маточната шийка.

ВТОРИ МИНИСТЪР НАПУСНА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ

Втори министър от служебния кабинет на Андрей Гюров пожела да напусне поста си, след като още на 20 февруари същото стори и Стоил Цицелков, който се закле като вицепремиер за честни избори. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е подала оставка до министър-председателя по здравословни причини, съобщиха от правителствената информационна служба. До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

"НАШАТА ОЦЕНКА, ЧЕ НЯМА ЗАПЛАХА ЗА БЪЛГАРИЯ, Е КОРЕННО ПРОМЕНЕНА": ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР СЪС СПЕШНИ МЕРКИ СЛЕД БАЛИСТИЧНИТЕ РАКЕТИ НАД ТУРЦИЯ*

"Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Балистични ракети, изстреляни от територията на Иран срещу Турция, натовска държава, както и провокациите преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната".

ИМА ЛИ ЗАПЛАХА ЗА БЪЛГАРИЯ: ДИМИТЪР КЪЦАРКОВ ЗА ВОЙНАТА В ИРАН (ВИДЕО)

Заплашена ли е България от войната на Израел и САЩ срещу Иран? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори Димитър Къцарков, анализатор, експерт по международни отношения и хебраист. Повод за въпроса бяха думите на служебния военен министър Атанас Запрянов след изстрелването от Иран на балистична ракета към Турция, прехваната и свалена от силите на НАТО: “Нашата оценка, че няма заплаха за България, е коренно променена“. Ето какво отговори експертът: “Все още смятам, че няма директна пряка опасност за България, но на този етап трябва да видим какви ходове ще предприеме нашият най-голям и пряк съсед Турция.

"НАЙ-ЛОШИЯТ СЛУЧАЙ": ПРОФ. ЧУКОВ ОЧАКВА ГОЛЯМА ЕСКАЛАЦИЯ С НОВИЯ ВЪРХОВЕН ЛИДЕР НА ИРАН

Изборът на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран се забави първоначално, защото той беше ранен. Очевидно не е починал. Най-вероятно с неговия избор за наследник (който е един от синовете на Али Хаменей - бел ред.), войната в Иран ще ескалира. Това мнение изрази проф. Владимир Чуков в студиото на bTV. Проф. Чуков определи избора на Моджтаба Хаменей и като "най-лошия случай за войната в Иран". Още: Един от синовете на Али Хаменей е новият върховен лидер на Иран

ДЪЛБОКИТЕ ЦЕЛИ ЗАД ВОЙНАТА В ИРАН: АНАЛИЗ НА ЯВОР СИДЕРОВ

"Режимът в Иран няма да бъде сменен само с бомбардировки". Думите са на журналиста Явор Сидеров, който говори в сутрешния блок на БНТ по най-горещата тема от последните дни - войната в Иран. Според Сидеров, войната ще продължи, докато американският президент Доналд Тръмп не счете, че каквото е трябвало да бъде постигнато, е постигнато. "Само с бомбардировки няма да се постигне", подчерта той. Но не изключи да има и сухопътна операция, защото "нищо не трябва да бъде изключвано в тази ситуация".

ЕДИН ОТ СИНОВЕТЕ НА АЛИ ХАМЕНЕЙ Е НОВИЯТ ВЪРХОВЕН ЛИДЕР НА ИРАН

Синът на Али Хаменей - Моджтаба Хосейни Хаменей, е бил избран за следващ върховен лидер на Иран, съобщават международни медии - първо информация даде опозиционното иранско издание Iran International, впослествие информацията беше публикувана от NDTV и The New York Post. Официално потвърждение от Иран още няма. Моджтаба е бил избран за наследник от Асамблеята на експертите на Иран - близо 90 ирански духовници. Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на 36 години, беше убит при съвместните американско-израелски удари на 28 февруари. Заедно с него бяха убити дъщеря му, зет му и внучка му. Съпругата на Хаменей също почина от раните си, получени по време на ударите.

МААЕ С ОЦЕНКА ДОКЪДЕ Е ИРАН С ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ. ПЪРВИТЕ 100 ЧАСА ВОЙНА В ЧИСЛА (ВИДЕО)

"В докладите си относно ядрената програма на Иран бях много ясен и последователен - макар да няма доказателства, че Иран изгражда ядрено оръжие, големият му запас от уран, който е обогатен до ниво, близко за ядрен оръжеен клас, и отказът да предостави пълен достъп на инспекторите на МААЕ за проверка са причина за сериозно безпокойство. Поради тези причини предишните ми доклади показват, че докато Иран не съдейства на МААЕ за разрешаването на нерешените въпроси, свързани с гаранциите за ядрената му програма, Агенцията няма да може да гарантира, че ядрената програма на Иран е изключително за мирни цели". Това изрично написа в профила си в "Х" директорът на МААЕ Рафаел Гроси.

ВОЙНАТА В УКРАЙНА И ЗАЛОГЪТ ЗА НОВ СВЕТОВЕН РЕД

Наскоро Русия, Украйна и САЩ проведоха пореден кръг от мирни преговори в Женева. Приблизително по същото време десетки ракети и стотици дронове се стовариха върху украинската инфраструктура, потапяйки осем региона в хаос. Тези събития са тясно свързани: боевете в Източна Европа продължават пета година, но мирното уреждане не е по-близо, отколкото когато Тръмп започна втория си президентски мандат с обещание за бързо прекратяване на войната. Напротив, изглежда, че мирът се е отдалечил още повече.

ТРЪМП НАЙ-СЕТНЕ Е ПРОУМЯЛ ЗАЩО УКРАЙНА НЕ ОТСТЪПВА ЗЕМИТЕ СИ? ВСУ СЪТВОРИХА НА ФРОНТА НЕЩО НЕВИЖДАНО ОТ БЛИЗО 3 ГОДИНИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Къде са Русия и Украйна в моя списък с приоритети? Много високо". Така американският президент Доналд Тръмп коментира пред германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом докъде са стигнали преговорите между Москва и Киев и какво е неговото отношение на фона на войната в Близкия изток, превзела напълно информационния поток. "Мислех, че ще е една от лесните (войни за разрешаване - бел. ред.). Уредил съм 8 войни, може би дори и още една отгоре", не пропусна да се похвали отново републиканецът.

СУХОПЪТНА ВОЙНА СРЕЩУ ИРАН: СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КАТАСТРОФА ЗА САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю заяви, че не изключва възможността за изпращане на войски за сухопътна операция в Иран. Това не би било просто ескалация, а пълна промяна в плановете на САЩ и вероятно би било огромна военна катастрофа. Следователно почти всички са съгласни, че Тръмп блъфира. Ако обаче разгледаме настоящата ситуация в по-широк контекст, става ясно, че има обстоятелства, които предполагат точно обратното: този вариант не просто не е блъф, а единственият път, който САЩ може да поемат.

СЕКС ПАРТИТА, МАЛОЛЕТНИ, ЛЪСКАВ СВЯТ: СПЕЦИАЛНО ЗА АФЕРАТА “ЕПСТИЙН” ГОВОРИ ВЕНЦИСЛАВА ТАФКОВА (ВИДЕО)

Не са само слухове. Става дума за сериозни неща. Все повече се разраства мащабът. Партита има не само в чужбина, случват се и на територията на България. Не се случват само в моделските среди, случва се с най-обикновени момичета.