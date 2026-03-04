Методът на социалния цирк – универсален инструмент за помощ, развитие, здраве и интеграция

На 25 февруари в Мини Арт Цирк, ул. "Първа Българска Армия" 135, София, се състоя заключителна среща по международния проект CIRCARE, (2024-1-BG01-KA210-ADU-00248706, финансиран по програма Erasmus+ KA2), насочен към помощ и интеграция на деца и младежи от уязвими групи в България, чрез специално създадени упражнения, благоприятстващи менталното и когнитивното развитие на децата, както и подобряването на физическото им състояние и социалната им интеграция.

В рамките на събитието, организирано от Фондация "Мини Арт", присъстваха повече от 20 социални работници, учители, обучители, както и представители на организации, насочени към социално подпомагане, които се запознаха с официално разработените Методология и Наръчник за социален цирк. Програмата включи и практически уъркшоп, с цел изучаване на част от упражненията, включени в методологията – функционално жонглиране, акробатика, циркови игри, работа в екип – и изследване на приложението и ефектите им в реална среда.

Водещи на събитието бяха доц. д-р Силвия Борисова от Института по философия и социология при БАН, научен редактор на методологията, създадена от италианския артист Ирене Джакомело, както и Гео Калев, ръководител на проекта и основател на Фондация "Мини Арт" – единствената организация у нас, която развива социалния цирк като инструмент за подпомагане и помощ на най-уязвимите вече 10 години.

"През последната една година ние работихме с нашите колеги от Италия и от Испания и заедно с тях мислихме по въпроса какво е необходимо да се случи в България, за да можем да използваме цирка много по-пълноценно. Защото циркът не е само ядене на пуканки и гледане на номера, а е нещо, което може да свърши отлична работа на хората, които се занимават с образование и социални дейности. Именно това е идеята на социалния цирк", сподели Гео Калев, ръководител на CIRCARE.

"Интересите ми са свързани с философия на сетивното възприятие, на тялото и движението. Така започнах да изследвам и движението в жонглирането и другите циркови дейности. Оттам се заинтригувах и от метода на социалния цирк, защото не става въпрос просто за движение и за колективна игра, спорт или някакво сценично изпълнение. Социалният цирк обхваща много елементи от нашия социален живот и комуникация, от нашето личностно развитие и генерално – свободата и нашата естествена нужда от себеизразяване", сподели доц. Борисова пред аудиторията.

Организаторите представиха нагледно Наръчника с включената методология, в който са селектирани специални упражнения и тренировки, като се представят и ползите и ефектите, които всяко от тях носи за мозъчната активност, психиката и физиката на практикуващите.

"Методологията е нещо, което е основа за развитие – обясни Гео Калев. – Това е до каква степен социалният цирк създава възможности за въздействие и как работи, както и кои са основните му цели.

А целите са много лесно обясними, но и напълно абстрактни, защото човешкото здраве е една абстрактна комбинация, една комплексност, в която социалният цирк вече напълно доказано в света помага. Помага ни за социалното развитие, дава изключителната възможност за включване на хора, които са застрашени от социално изключване, което е наистина важно за нас", добави още той.

"Аз наистина вярвам, че това ще стане все по-популярен метод за работа, защото освен ефективен, той е приятен за работа за всички страни – както за трениращите, така и за тези, които ние наричаме "циркови треньори" – терапевти, психолози, обучители. Тези хора, които всъщност благодарение на една топка достигат до други хора, които трудно се приобщават и те започват да се чувстват добре, стават по-активни."

Разбира се, като всяко нещо, Методологията трябва да се следва последователно, а тренировките да се осъществяват редовно за постигане на максимални ефекти. "Колкото повече внимание и време се инвестира – толкова по-високи са резултатите", отбеляза Калев на присъстващите, показали интерес да интегрират системата в обучителните си програми.

Цялата Методология е разгърната на около 40 страници и е конструирана специално за професионалистите, които се занимават с обучение и работа на деца и младежи от уязвими групи, но реално е универсална и може да се интегрира в обучението и развитието на най-различни социални групи – деца и младежи, възрастни хора, хора с хиперактивност, тревожни разстройства и различни когнитивни специфики. Упражненията могат да бъдат ползвани дори като част от различни професионални обучения и фирмени тиймбилдинг събития, или като допълнителен инструмент за постигане на екипност, независимо от сферата на дейност на участниците.

Оказа се, че в много държави от Западна Европа методът на социалния цирк е открил вече широко практическо приложение – включително има създадени и международни асоциации по социален цирк, като това също е заложено сред целите на организаторите.

"Методологията е дългогодишна мечта на Гео, която едва сега започва да става реалност. В България към момента няма разработена методология по социален цирк. Благодарение на партньорството ни с колеги от Испания и Италия – част от национални и международни асоциации – успяхме да направим тази първа стъпка", отбеляза още доц. Борисова.

"В документа е вложен техният опит – описано е как се е развивал социалният цирк при тях, какви стъпки са предприети и как този модел може да бъде приложен у нас. Включени са насоки, добри практики и конкретни примери. Методологията очертава общата рамка, допълнена от практически наръчник с инструменти и стъпки, които тепърва предстои да намерят разпространение в България."

Методът на Социалния цирк не се стреми към победа, а една от големите му цели е комуникация и интеграция – при него не са важни резултатите, а самият процес и последователността, с която се изпълнява.

"Той дава свобода да опитваш, без да се страхуваш, че ще сбъркаш. В този тип комуникация ние изобщо не говорим за грешки. Ако топката падне на земята, просто я вдигаш и опитваш отново. Целта не е да бъдем безгрешни или да впечатляваме с риск и съвършенство, а да извървим процеса.

Тук няма логика на състезание, златни медали или бизнес надпревара. Важно е участието, а не победата. Победата е в ежедневието – в това, че продължаваме напред и живеем по-добре.

Затова започваме по най-простия начин – като се запознаем чрез игра с топка. Хващаме я с две ръце, хвърляме я, гледайки човека отсреща в очите. Толкова е просто – присъствие, внимание и споделен момент.", уточни Гео Калев.

Водещият очерта някои от най-важните аспекти на метода: освен физическите и психическите ползи, упражненията по социален цирк имат и силен интеграционен елемент – те могат да бъдат мост между различни култури и инструмент за сближаване, разбиране и създаване на приятелства.

"Работим с хора от различни етноси, имаме например групи с бежанци от Афганистан – в тяхната култура Земята и Слънцето не са кръгли, каквото разбиране е заложено в нашата, но ние ползваме именно топки като инструмент на физическо сближаване, точно като притегателната сила на Слънцето – и те го разбират и добиват една нова гледна точка", разказа още Гео.

След първата, презентационна част на срещата, организаторите проведоха и практически уъркшоп по социален цирк, като обучиха присъстващите да изпълняват някои от основните упражнения, заложени в Методологията, а паралелно с това изясниха и част от ефектите. Ето и какви са те:

Функционално жонглиране:

Способства развитието на нови невронни връзки

Подобрява връзката между лявото и дясното полукълбо на мозъка

Развива чувството за темпо и ритъм

Укрепва и развива опорно-двигателната система

Действа успокояващо и е подходящо за хора с хиперактивност и различни тревожни разстройства

Подобрява когнитивното развитие

Когато се изпълнява в екипна форма, подобрява социалните и комуникативните способности и подпомага процеса наинтеграция в общността

Подходящо и за хора с нарушени двигателни функции, когато се изпълнява посредством помощни инструменти като дъски, маси и различни плоскости

Ходене на кокили:

Подобрява опорно-двигателния апарат

Спомага за подобряване баланса на тялото

Способства развитието на нови невронни връзки

Подобрява интеграцията на двете мозъчни полукълба

Подобрява фокуса и концентрацията

Действа мотивиращо и развива чувството за самоценност

Ходене и баланс върху топки:

Подобрява опорно-двигателния апарат

Спомага за подобряване баланса на тялото

Способства развитието на нови невронни връзки

Развива мускулната маса, заздравява физическото тяло

Подобрява стойката

Покачва нивата на допамин и серотонин в тялото

Повече за социалния цирк и защо той е важен

Социалният цирк е пилотен проект на Фондация "Мини Арт" и част от по-широка европейска концепция, възникнала в края на XX век като инструмент за овластяване и интеграция на уязвими групи. Чрез обучение в циркови дисциплини участниците развиват не само физически умения, баланс, кондиция и координация, но и познавателни способности, както и ключови социални и комуникативни компетентности, личностни качества. Методът си служи с инструменти като групови и ролеви игри, съчетавайки движение, работа в екип и творческа изява с психологическа подкрепа. Проектът е официално представен през 2018 г. на Първата международна конференция "Методология на социалния цирк" в Гьоте-институт – София, с участието на международни лектори и партньори. Мисията на организацията е развитието на социалния цирк като устойчива практика и методика, както и създаването на действащ социален цирк в София.

Вижте видео моменти от процеса:

Методология и наръчник по социален цирк може да разгледате тук.

Партньори на Фондация "Мини Арт": Фондация "Светът на Мария", Върховен комисариат на ООН за бежанците (UNHCR), Фондация "Сийдър", SOS Детски селища – България.