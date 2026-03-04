Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Методът на социалния цирк – универсален инструмент за помощ, развитие, здраве и интеграция

04 март 2026, 15:37 часа 217 прочитания 0 коментара
Методът на социалния цирк – универсален инструмент за помощ, развитие, здраве и интеграция

На 25 февруари в Мини Арт Цирк, ул. "Първа Българска Армия" 135, София, се състоя заключителна среща по международния проект CIRCARE, (2024-1-BG01-KA210-ADU-00248706, финансиран по програма Erasmus+ KA2), насочен към помощ и интеграция на деца и младежи от уязвими групи в България, чрез специално създадени упражнения, благоприятстващи менталното и когнитивното развитие на децата, както и подобряването на физическото им състояние и социалната им интеграция.

В рамките на събитието, организирано от Фондация "Мини Арт", присъстваха повече от 20 социални работници, учители, обучители, както и представители на организации, насочени към социално подпомагане, които се запознаха с официално разработените Методология и Наръчник за социален цирк. Програмата включи и практически уъркшоп, с цел изучаване на част от упражненията, включени в методологията – функционално жонглиране, акробатика, циркови игри, работа в екип – и изследване на приложението и ефектите им в реална среда.

Водещи на събитието бяха доц. д-р Силвия Борисова от Института по философия и социология при БАН, научен редактор на методологията, създадена от италианския артист Ирене Джакомело, както и Гео Калев, ръководител на проекта и основател на Фондация "Мини Арт" – единствената организация у нас, която развива социалния цирк като инструмент за подпомагане и помощ на най-уязвимите вече 10 години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"През последната една година ние работихме с нашите колеги от Италия и от Испания и заедно с тях мислихме по въпроса какво е необходимо да се случи в България, за да можем да използваме цирка много по-пълноценно. Защото циркът не е само ядене на пуканки и гледане на номера, а е нещо, което може да свърши отлична работа на хората, които се занимават с образование и социални дейности. Именно това е идеята на социалния цирк", сподели Гео Калев, ръководител на CIRCARE.

"Интересите ми са свързани с философия на сетивното възприятие, на тялото и движението. Така започнах да изследвам и движението в жонглирането и другите циркови дейности. Оттам се заинтригувах и от метода на социалния цирк, защото не става въпрос просто за движение и за колективна игра, спорт или някакво сценично изпълнение. Социалният цирк обхваща много елементи от нашия социален живот и комуникация, от нашето личностно развитие и генерално – свободата и нашата естествена нужда от себеизразяване", сподели доц. Борисова пред аудиторията.

Организаторите представиха нагледно Наръчника с включената методология, в който са селектирани специални упражнения и тренировки, като се представят и ползите и ефектите, които всяко от тях носи за мозъчната активност, психиката и физиката на практикуващите. 

"Методологията е нещо, което е основа за развитие – обясни Гео Калев. – Това е до каква степен социалният цирк създава възможности за въздействие и как работи, както и кои са основните му цели. 

А целите са много лесно обясними, но и напълно абстрактни, защото човешкото здраве е една абстрактна комбинация, една комплексност, в която социалният цирк вече напълно доказано в света помага. Помага ни за социалното развитие, дава изключителната възможност за включване на хора, които са застрашени от социално изключване, което е наистина важно за нас", добави още той.

"Аз наистина вярвам, че това ще стане все по-популярен метод за работа, защото освен ефективен, той е приятен за работа за всички страни – както за трениращите, така и за тези, които ние наричаме "циркови треньори" – терапевти, психолози, обучители. Тези хора, които всъщност благодарение на една топка достигат до други хора, които трудно се приобщават и те започват да се чувстват добре, стават по-активни." 

Разбира се, като всяко нещо, Методологията трябва да се следва последователно, а тренировките да се осъществяват редовно за постигане на максимални ефекти. "Колкото повече внимание и време се инвестира – толкова по-високи са резултатите", отбеляза Калев на присъстващите, показали интерес да интегрират системата в обучителните си програми.

Цялата Методология е разгърната на около 40 страници и е конструирана специално за професионалистите, които се занимават с обучение и работа на деца и младежи от уязвими групи, но реално е универсална и може да се интегрира в обучението и развитието на най-различни социални групи – деца и младежи, възрастни хора, хора с хиперактивност, тревожни разстройства и различни когнитивни специфики. Упражненията могат да бъдат ползвани дори като част от различни професионални обучения и фирмени тиймбилдинг събития, или като допълнителен инструмент за постигане на екипност, независимо от сферата на дейност на участниците. 

Оказа се, че в много държави от Западна Европа методът на социалния цирк е открил вече широко практическо приложение – включително има създадени и международни асоциации по социален цирк, като това също е заложено сред целите на организаторите.

"Методологията е дългогодишна мечта на Гео, която едва сега започва да става реалност. В България към момента няма разработена методология по социален цирк. Благодарение на партньорството ни с колеги от Испания и Италия – част от национални и международни асоциации – успяхме да направим тази първа стъпка", отбеляза още доц. Борисова.

"В документа е вложен техният опит – описано е как се е развивал социалният цирк при тях, какви стъпки са предприети и как този модел може да бъде приложен у нас. Включени са насоки, добри практики и конкретни примери. Методологията очертава общата рамка, допълнена от практически наръчник с инструменти и стъпки, които тепърва предстои да намерят разпространение в България."

Методът на Социалния цирк не се стреми към победа, а една от големите му цели е комуникация и интеграция – при него не са важни резултатите, а самият процес и последователността, с която се изпълнява.

"Той дава свобода да опитваш, без да се страхуваш, че ще сбъркаш. В този тип комуникация ние изобщо не говорим за грешки. Ако топката падне на земята, просто я вдигаш и опитваш отново. Целта не е да бъдем безгрешни или да впечатляваме с риск и съвършенство, а да извървим процеса.

Тук няма логика на състезание, златни медали или бизнес надпревара. Важно е участието, а не победата. Победата е в ежедневието – в това, че продължаваме напред и живеем по-добре.

Затова започваме по най-простия начин – като се запознаем чрез игра с топка. Хващаме я с две ръце, хвърляме я, гледайки човека отсреща в очите. Толкова е просто – присъствие, внимание и споделен момент.", уточни Гео Калев.

Водещият очерта някои от най-важните аспекти на метода: освен физическите и психическите ползи, упражненията по социален цирк имат и силен интеграционен елемент – те могат да бъдат мост между различни култури и инструмент за сближаване, разбиране и създаване на приятелства.

"Работим с хора от различни етноси, имаме например групи с бежанци от Афганистан – в тяхната култура Земята и Слънцето не са кръгли, каквото разбиране е заложено в нашата, но ние ползваме именно топки като инструмент на физическо сближаване, точно като притегателната сила на Слънцето – и те го разбират и добиват една нова гледна точка", разказа още Гео.

След първата, презентационна част на срещата, организаторите проведоха и практически уъркшоп по социален цирк, като обучиха присъстващите да изпълняват някои от основните упражнения, заложени в Методологията, а паралелно с това изясниха и част от ефектите. Ето и какви са те:

Функционално жонглиране:

  • Способства развитието на нови невронни връзки
  • Подобрява връзката между лявото и дясното полукълбо на мозъка
  • Развива чувството за темпо и ритъм
  • Укрепва и развива опорно-двигателната система
  • Действа успокояващо и е подходящо за хора с хиперактивност и различни тревожни разстройства
  • Подобрява когнитивното развитие
  • Когато се изпълнява в екипна форма, подобрява социалните и комуникативните способности и подпомага процеса наинтеграция в общността
  • Подходящо и за хора с нарушени двигателни функции, когато се изпълнява посредством помощни инструменти като дъски, маси и различни плоскости

Ходене на кокили:

  • Подобрява опорно-двигателния апарат
  • Спомага за подобряване баланса на тялото
  • Способства развитието на нови невронни връзки
  • Подобрява интеграцията на двете мозъчни полукълба
  • Подобрява фокуса и концентрацията
  • Действа мотивиращо и развива чувството за самоценност

Ходене и баланс върху топки:

  • Подобрява опорно-двигателния апарат
  • Спомага за подобряване баланса на тялото
  • Способства развитието на нови невронни връзки
  • Развива мускулната маса, заздравява физическото тяло
  • Подобрява стойката
  • Покачва нивата на допамин и серотонин в тялото

Повече за социалния цирк и защо той е важен

Социалният цирк е пилотен проект на Фондация "Мини Арт" и част от по-широка европейска концепция, възникнала в края на XX век като инструмент за овластяване и интеграция на уязвими групи. Чрез обучение в циркови дисциплини участниците развиват не само физически умения, баланс, кондиция и координация, но и познавателни способности, както и ключови социални и комуникативни компетентности, личностни качества. Методът си служи с инструменти като групови и ролеви игри, съчетавайки движение, работа в екип и творческа изява с психологическа подкрепа. Проектът е официално представен през 2018 г. на Първата международна конференция "Методология на социалния цирк" в Гьоте-институт – София, с участието на международни лектори и партньори. Мисията на организацията е развитието на социалния цирк като устойчива практика и методика, както и създаването на действащ социален цирк в София.

Вижте видео моменти от процеса:

Методология и наръчник по социален цирк може да разгледате тук.

Партньори на Фондация "Мини Арт": Фондация "Светът на Мария", Върховен комисариат на ООН за бежанците (UNHCR), Фондация "Сийдър", SOS Детски селища – България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Цирк CIRCARE социален цирк
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес