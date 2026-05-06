Изтребители в небето на София: Три F-16 и МиГ-29 събраха погледите на Деня на българската армия (СНИМКИ)

Три изтребителя F-16 зарадваха стотици столичани, събрали се около катедралния храм "Св. Александър Невски". Полетът на новите за армията ни американски бойни самолети предизвика аплодисменти от събралите за ритуала политиците - президентът, председателят на парламента, министри, столичният кмет.

Освен F-16 над центъра на София прелетяха и 3 съветски МиГ-29, които в момента извършват защитата по въздух на страната, 3 от щурмовите Су-25 и дори 2 транспортни самолета на ВВС "Спартан". В началото на церемонията вертолет "Кугър", носещ българското знаме, прелетя над площад "Св. Александър Невски". Той бе съпроводен от 2 хеликоптера Ми-17.

МиГ-овете изпълниха и специална формация, която бе посрещната с аплодисменти от публиката. За пръв път жена-главнокомандващ приветства военните по случай професионалния им празник. Президентът Илияна Йотова поздрави представителните части, които участваха с церемонията.

Войската, знамето и църквата за нашите предци бяха така жадуваните символи векове наред - за българския дух и държавност. Славните страници на историята се четат през светлите образи и славните дела на хиляди военначалници, офицери и войници. По бойните полета показваха какво означава да мобилизираш духа си до степен, която врагът не може да предполага. Те са символ на доблест, дълг, правда, обединение и справедливост. Печелели са битки, които са смятани за загубени. Това каза държавният глава Илияна Йотова в тържествената си реч по време на честването на 6 май.

По думите на президента армията е гордостта на българския народ. „Военнослужещите носят своята служба с чест и достойнство, винаги където е най-трудно. Освен воинските задължения, те са сред пожарите и наводненията, в болниците, където спасявате човешки животи, забравили себе си. Очакванията към армията са много големи, но държавата трябва да изпълни своя дълг към нея в тежки трудни и опасни времена. Конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни, но с дързост, чест и достойнство, военнослужещите са гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ“, отбеляза Йотова.

Според нея чрез високото чувство за дълг военните преодоляват трудностите и взимат тежки решения.

