Иран не отстъпва на Тръмп: Иска справедлив и всеобхватен мир със САЩ

Иран ще приеме само справедливо и всеобхватно споразумение в преговорите си със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток. Това заяви иранският министър, цитиран от Ройтерс. Ще направим всичко възможно, за да защитим законните си права и интереси в преговорите, посочи Абас Аракчи, след срещата си с първия китайски дипломат Ван И в Пекин. Иранският министър не коментира предложението на Тръмп да сложи на пауза операцията на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток. Ключовият морски път е практически затворен от началото на конфликта на 28 февруари. Още: Абас Арагчи кацна в Пекин

"Взаимно се съгласихме, че макар блокадата да остане в пълна сила, Проектът "Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано", написа Тръмп в социалните мрежи. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и други висши служители на администрацията заявиха, че на Иран не може да бъде позволено да контролира трафика през Ормузкия пролив.

Въпреки напрежението, породено от морската блокада, крехкото прекратяване на огъня, договорено преди четири седмици, се спазва. Войната се разпространи отвъд Иран, до Ливан и Персийския залив, и разтърси световната икономика.

Доналд Тръмп подчерта, че е постигнат е голям напредък към пълното и окончателно споразумение с представителите на Иран. Конфликтът оказва натиск и върху администрацията на Тръмп преди решаващите междинни избори през ноември, тъй като покачващите се цени на газа удрят джобовете на избирателите.

Тръмп твърди, че атаките между САЩ и Израел са имали за цел да елиминират непосредствените заплахи от Иран, визирайки неговите ядрени и балистични програми и подкрепата му за Хамас и Хизбула.

Дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта все още не дават резултат. Представители на САЩ и Иран проведоха един кръг от мирни преговори, но опитите за организиране на по-нататъшни срещи се провалиха.

