След операцията: ясно е кога се връща Кирил Десподов

Футболистът на ПАОК и капитан на националния отбор на България Кирил Десподов претърпя операция, за да реши проблем, който го мъчеше отдавна. От почти една година Десподов имаше проблеми с десния пръст на крака. Преди дни той се подложи на операция, като се очакваше това да го извади от игра до края на сезона. Прогнозите бяха, че крилото ще пропусне всички оставащи срещи на ПАОК и срещите на България през юни.

Кирил Десподов: “Наистина го оценявам“

Тези прогнози се потвърдиха, като вече се знае и точно кога ще бъде готов да се завърне Десподов. Той ще може да играе футбол отново в началото на лятната подготовка на ПАОК. Българинът благодари на екипа, извършил операцията: “Благодарен съм на професор Ник Ван Дайк и неговия екип за грижите, поведението и професионализма им. Наистина го оценявам“.

Още: Капитанът на България легна под ножа и реши проблем, който дълго го мъчи

Десподов пробва всичко, за да не се оперира

Кирил Десподов направи всичко възможно, за да избегне операцията. Но след почти година хронично завръщане на контузията, той се реши да направи интервенцията. Крилото изпробва всякакви варианти на рехабилитации, но проблемът продължаваше да го вади от игра. След като стана ясно, че сезонът му приключи, окончателната статистика на Десподов за сезона е 30 изиграни срещи, в които е вкарал 5 гола и е дал 4 асистенции. Едното попадение и едното голово подаване дойдоха срещу бившия му отбор Лудогорец, когато ПАОК гостува на “орлите“ в среща от основната фаза на Лига Европа.

Оше: „Клубовете трябва да разберат, че е нужно да дават път на млади български футболисти – няма смисъл да играят с 11 чужденци“