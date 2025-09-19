Жега до 30 градуса и после типична есен: Времето с проф. Георги Рачев

Температури в понеделник, вторник и сряда ще е до 30 градуса и след това ще има захлаждане. Тези три почивни дни около 22 септември, ще бъдат опънати на простор. Целият Балкански полуостров с братска Италия сме изключително топли за късно море. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Още: Времето до края на септември, 2025 година: Прогнозата на Николай Василковски

Идва есента

Проф. Рачев обясни още, че от другата седмица в петък, събота и неделя може да има валежи. Понижението на температурите ще стане от четвъртък, 25 септември, и оттгава може да влезем в някакъв есенен режим, посочи климатологът. От петък, 26 септември зимните курорти ще бъдат изведени на преден план за сметка на черноморските курорти.

Още: Най-студените места в страната. Времето утре - 19 септември 2025 г.

По Черноморието туристите не са заблудени, тъй като морето е добро - 23-24 градуса. "Морето продължава да е доста топло и там температурите ще се задържат доста високи. Засега няма валежи по морето, но има вероятност на 25-26 септември да е по-дъждовно и на морето", коментира проф. Георги Рачев.

Той добави, че вече си отиваме в есента съвсем целенасочено. "Надявам се да има след това тридневна обстановка с валежи, за да може да има вода", пожела си проф. Георги Рачев.

Още: "Лято в есента": Проф. Рачев издаде ще става ли за море през септември