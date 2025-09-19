Войната в Украйна:

Жега до 30 градуса и после типична есен: Времето с проф. Георги Рачев

19 септември 2025, 07:50 часа 327 прочитания 0 коментара
Температури в понеделник, вторник и сряда ще е до 30 градуса и след това ще има захлаждане. Тези три почивни дни около 22 септември, ще бъдат опънати на простор. Целият Балкански полуостров с братска Италия сме изключително топли за късно море. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Още: Времето до края на септември, 2025 година: Прогнозата на Николай Василковски

Идва есента

Проф. Рачев обясни още, че от другата седмица в петък, събота и неделя може да има валежи. Понижението на температурите ще стане от четвъртък, 25 септември, и оттгава може да влезем в някакъв есенен режим, посочи климатологът. От петък, 26 септември зимните курорти ще бъдат изведени на преден план за сметка на черноморските курорти. 

По Черноморието туристите не са заблудени, тъй като морето е добро - 23-24 градуса. "Морето продължава да е доста топло и там температурите ще се задържат доста високи. Засега няма валежи по морето, но има вероятност на 25-26 септември да е по-дъждовно и на морето", коментира проф. Георги Рачев.

Той добави, че вече си отиваме в есента съвсем целенасочено. "Надявам се да има след това тридневна обстановка с валежи, за да може да има вода", пожела си проф. Георги Рачев. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
есен прогноза за времето Георги Рачев времето
