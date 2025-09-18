Най-студените места в страната. Времето утре - 19 септември 2025 г.

На 19 септември 2025 г. сутринта ще е хладна с минимални температури между 6° и 11°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието: 14°-16°, за София – около 7°. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°. Най-студено сутринта ще бъде в Смолян - 6 градуса, Перник, Кюстендил и Благоевград - 8 градуса. На летни дневни температури ще се радват жителите на Хасково - 30 градуса, Видин, Монтана, Стара Загора - 29 градуса, показва прогнозата за времето.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 15-21 септември 2025 г.

Слънчево в планините

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Слаб вятър по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

ОЩЕ: Времето до края на септември, 2025 година: Прогнозата на Николай Василковски

Източник: Meteo.bg

Снимки: БГНЕС