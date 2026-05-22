Задава се първо издание на София Филм Фест в Царево

Екипът на София Филм Фест и Община Царево канят жителите и гостите на града на първо издание "СФФ Царево". Стремежът на организаторите е да поддържат традицията за среща с българското и световното филмово изкуство на максимално широка аудитория в цялата страна и да изграждат вкус към стойностно кино с отбрани филми за КИНОмани. Предвидени са пет вечери – от 8 до 12 юни, посветени на киното; мястото е Морска сцена, входът е свободен.

Първият "СФФ Царево" е част от проекта на Арт Фест "СФФ на път 2026", реализиран съвместно с Община Царево и с подкрепата на ИА Национален филмов център и паневропейската вериrа киносалони Europa Cinemas.

Кои ще са филмите

Началото е на 8 юни (понеделник) в 21:00 часа с новия игрален филм на режисьора Светослав Овчаров "Залог". Филмът разчита на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения.

Остър политически трилър пренася зрителите в края на XIX век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на Княза и убийството на Министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на Майора, или на Министъра.

Главните роли във филма са поверени на Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

Представители от екипа на филма ще бъдат специални гости на откриването на първия "София Филм Фест в Царево".

Втората филмова вечер – 9 юни (вторник) – е посветена на творбата на латвийския сценарист и режисьор Гинтс Зилбалодис "Потоп", удостоена с "Оскар" за най-добър анимационен филм. Премиерата му бе в програмата "Особен поглед" на фестивала в Кан, след това бе представен на десетки фестивали в цял свят и прибави "Оскар" към заслужено спечелените "Златен глобус" и "Сезар" за пълнометражна анимация, европейската Награда на публиката "LUX" и Оскарова номинация за най-добър международен филм. "Потоп" разказва за пътешествието на една смела котка, оказала се жертва на голямо наводнение. Тя попада на лодка, в която са се спасили куче, лемур, капибара и птица-секретар – и всички заедно се отправят в търсене на суша, в опит да оцелеят сред опасностите на планетата, покрита с вода… Прожекцията започва в 21:00 часа (след залез слънце), а този филм е за всички зрители от 3 до 103 години – не пропускайте!

Третата филмова вечер е 10 юни (сряда) – в 21:00 часа е началото на новия филм на легендарния унгарски режисьор Дьорд Палфи – "Кокошка". Това е зашеметяваща история, посветена на една неустрашима кокошка, която напуска мизерния живот в индустриална ферма и търси безопасно място, където да отгледа пиленцата си. По време на своето пътешествие тя се сблъсква с омразата и жестокостта на човешкия свят. Кацайки в едно невзрачно ресторантче в гръцко крайбрежно селце, смелата героиня е заловена от възрастния му собственик, който живее под гнета на опасния приятел на дъщеря си. Кокошката става свидетел на кражби и измами, но се ориентира еднакво добре както в птичата, така и в човешката йерархия.

На 11 юни (четвъртък) филмовата програма продължава в 21:00 часа с една уникална творба в богатата филмография на легендата Вим Вендерс – "Прекрасни дни". В Кан филмът бе номиниран за "Златна палма" и удостоен с наградата на Екуменическото жури, а Коджи Якушо получи приза за най-добър актьор. "Прекрасни дни" бе и сред претендентите за "Оскар" за най-добър международен филм. Сюжетът проследява един чистач на тоалетни в Япония, който пътува между различните си работни места, а саундтракът на живота му е съставен от класическа рок музика, подбрана лично от Вендерс. "Филмовият разказ е обезоръжаващ с абсолютната липса на цинизъм – уникална творба на опитен майстор, който дълго и дълбоко е размишлявал върху всичко, което придава смисъл на живота ни", пише Дейвид Руни за "The Hollywood Reporter".

Последният филмов ден от програмата на първия "СФФ Царево" е 12 юни (петък) – ще завърши с най-новия игрален филм на иранския режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар". Началният час на прожекцията е 21:00.

