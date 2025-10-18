Живият щит на Родината: Новите пазители на здравето в армията (СНИМКИ)

С думите "В нашите ръце е бъдещето" лейтенант Антония Пушкарова, първенец на третия випуск военни лекари "Княз Александър I", се обърна към своите колеги по време на тържествената церемония по дипломирането им. На плаца на Военномедицинска академия 17 млади офицери положиха клетва и получиха своите дипломи и лейтенантски пагони. Събитието отбеляза завършването на поредното поколение специалисти, които ще съчетават медицинската професия със служба в Българската армия.

Ген. Мутафчийски: "Вашата биография ще се пише с човешки съдби"

Началникът на ВМА, генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, поздрави випускниците, като подчерта, че те са преминали през изключително сериозен подбор и подготовка. Той определи завършването им като утвърдена традиция, която дава надежда за развитието на военната медицина у нас.

"От този миг вашата биография ще се пише не с мастило, а с човешки съдби и животи," заяви ген. Мутафчийски. "Вие сте доказателство, че каузата за военна медицина е жива. Не спирайте да мечтаете!"

Президентът Радев: "Поемате двойна отговорност"

Държавният глава и върховен главнокомандващ Румен Радев също се обърна към завършващите, като припомни, че решението за създаването на специалността преди осем години е било далновидно с оглед на днешната геополитическа обстановка.

"Днес вие поемате двойна отговорност – тази на българския офицер и на военния лекар. Отговорност, която всеки ден ще се измерва със здравето и живота на военнослужещите и с вашата преданост към Родината," каза президентът.

Министър Запрянов: "Военното строителство е приоритет"

Подкрепата на държавата беше акцент в изказването на министъра на отбраната Атанас Запрянов. Той отбеляза отличния успех на випуска, в който 17 от 18 завършват с отличие, и увери, че развитието на въоръжените сили е правителствен приоритет.

"Предстои ни ускорена модернизация на въоръжените ни сили. В края на 2030 година армията ни ще бъде качествено различна," заяви Запрянов, като изрази гордост от високото ниво на ВМА и нейната роля в подготовката на кадри.

Церемонията завърши с традиционното "Ура!" на випускниците, които вече официално се присъединяват към редиците на Българската армия. Те ще трябва да прилагат наученото в сложна среда, съчетавайки медицинските си умения с предизвикателствата на военната служба.

