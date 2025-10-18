"Заради войната в Украйна": Радев не е очаквал остър глад за военни медици

"Днес вие поемате двойна отговорност - на офицер и на лекар. Всеки ден отговорността ще се измерва със здравето и живота на военнослужещите. Вие поемате важна мисия и ще очаквам да бъдете до нашите военнослужещи, да имате хладнокръвно отношение, да бъдете пример за етика и дисциплина, както и да имате висока работоспособност. Вярвам във вашите способности".

Това заяви президентът Румен Радев във Военномедицинска академия (ВМА), където се проведе тържествен акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Радев заяви, че за него е огромно удоволствие да приветства курсантите.

Приветствия към военнтие курсанти

"Днес вие се вливате в семейството на военните медици. Когато говорим за стратегически инициативи и за модерна държава, неизменно трябва да споменем решението на ВМА и на Медицински университет -Варна за създаването на вашата специалност, защото никой не очакваше война и остър глад за военна медици", добави държавният глава.

Военният министър Атанас Запрянов добави, че в курсантите има огромен потенциал и ги чака успешна кариера във въоръжените сили. С 30 процента са увеличени възнагражденията на армията. Рязко нарасна броя на кандидатите за военни във военните висши училища, открои Запрянов.

Той добави, че в края на 2030 г. въоръжените ни сили ще бъдат на друго ниво от сега. "На вашите плещи ще легне да отстоявате новостите във военната медицина. Гответе се за бъдете лекари и да проявявате грижи както на българските военни, така и на съюзниците. Убеден съм, че имате опит да се развивате в кариерата", обърна се Запрянов към курсантите.

