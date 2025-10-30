Живот след смъртта и кармата: В какво вярват българите

34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, докато 50% не споделят това убеждение. Жените са значително по-склонни да вярват в задгробния живот за сметка на мъжете. Прави впечатление, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на съгласните, че съществува живот след смъртта.

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват.

ОЩЕ: Преживявания, близки до смъртта, разкриват какво е отвъд

Това показва проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на нагласите към свръхестествени явления и конспиративни теории. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 октомври 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1000 души на възраст над 18 години.

Между рационалното и свръхестественото

Най-широко разпространено сред българите е убеждението, че "всичко се връща" – 65% от анкетираните вярват в кармата, или приблизително над 3,5 милиона души. Жените са по-склонни да вярват в кармата за сметка на мъжете. Едва 10% посочват, че изобщо не вярват.

47% от анкетираните смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор, което разкрива нюансирано разбиране между вярата и личната отговорност. Равни дялове от по 23% споделят двете крайни мнения – че съдбата е или напълно предопределена, или изцяло в ръцете на човека.

ОЩЕ: Хайди Клум вярва, че в предишните си животи все е била мъж

38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Жените значително по-често прибягват до подобни консултации. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) са сравнително редки, но присъствието им показва интерес към алтернативни форми на предсказание.

58 на сто вярват, че има хора със свръхестествени способности, докато 30% не споделят това мнение. Подобен дял - 56%, вярва в проклятия и урочасвания.

Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света, докато 36% са на противоположното мнение.

44% смятат, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. Почти толкова са хората, които не споделят това мнение (43%). Относно вярата, че зодиите и астрологията определят характера и съдбата, мнозинството (51%) е несъгласно, но 37% все пак вярват в тази връзка. Тук по-младите поколения (18–39 г.) демонстрират по-висока склонност да се идентифицират с вяра в астрологията.

Резултатите показват, че вярата в свръхестественото и конспиративното не е маргинално явление, а важен елемент от културната и идентичността на българите.