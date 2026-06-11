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Жълт код за интензивни валежи в 16 области

11 юни 2026, 6:26 часа 1155 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жълт код за интензивни валежи в 16 области

За интензивни валежи в четвъртък и жълт код в Западна България, както и в някои централни части на страната, предупреждава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалната си интернет страница. Още: След 30-градусовите жеги: Лятото си взема почивка още тази седмица

Предупреждението е за областите: Видин, Монтана, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Смолян, Велико Търново и Кърджали

Прогноза за времето

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От института съобщиха, че времето ще бъде предимно слънчево. Следобяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

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Валежи дъжд прогноза за времето време
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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