06 ноември 2025, 06:30 часа 296 прочитания 0 коментара
Жълт код за валежи днес

Днес ще остане облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 8°, максималните - между 10° и 15°, в София - около 11°. 

Прогнозата за времето съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Времето по морето и планините

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи. В събота вятърът ще се завърти от югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от югозапад. Температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат на места до около 20°.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
