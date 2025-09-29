НОИ с важно предупреждение за хартиените трудови книжки, макар вече да са в историята

От 1 юни 2025 г. хартиените трудови книжки вече остават в миналото. Те се заменят с електронни трудови записи, които ще бъдат част от Регистъра на заетостта, администриран от НАП. От този момент данните за всички трудови правоотношения ще се въвеждат и съхраняват изцяло в електронен формат. Според Националния осигурителен институт това е стъпка към по-голяма прозрачност, по-малко административна тежест и по-бърз достъп до информация както за работодателите, така и за работещите, уточняват от приходната агенция.

Въпреки цифровизацията обаче, експертите препоръчват гражданите да съхраняват хартиените си книжки като доказателство за стаж и за всякакви бъдещи справки. Въпреки промяната, всички хартиени трудови книжки, издадени преди тази дата, остават официални документи и ще продължат да удостоверяват вписаните в тях обстоятелства за трудовия стаж.

"Националният осигурителен институт препоръчва на работниците и служителите да съхраняват книжките си до пенсиониране, тъй като те могат да бъдат използвани за доказване на осигурителните периоди", съобщават от институцията.

Снимка: iStock

Законът дава срок до 1 юни 2026 г. на работодателите да оформят книжките, като удостоверят с цифри и думи продължителността на стажа, заверят документа с подписи и печати и го върнат на съответния служител.

Припомняме, че един от основните политически представители по темата - Божидар Божанов (ПП-ДБ) преди време апелира трудовите книжки да се пазят, ако имаме стаж преди 1997 г. или 2000 г.

