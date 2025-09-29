Войната в Украйна:

НОИ с важно предупреждение за хартиените трудови книжки, макар вече да са в историята

29 септември 2025, 17:11 часа 429 прочитания 0 коментара
НОИ с важно предупреждение за хартиените трудови книжки, макар вече да са в историята

От 1 юни 2025 г. хартиените трудови книжки вече остават в миналото. Те се заменят с електронни трудови записи, които ще бъдат част от Регистъра на заетостта, администриран от НАП. От този момент данните за всички трудови правоотношения ще се въвеждат и съхраняват изцяло в електронен формат. Според Националния осигурителен институт това е стъпка към по-голяма прозрачност, по-малко административна тежест и по-бърз достъп до информация както за работодателите, така и за работещите, уточняват от приходната агенция.

Въпреки цифровизацията обаче, експертите препоръчват гражданите да съхраняват хартиените си книжки като доказателство за стаж и за всякакви бъдещи справки. Въпреки промяната, всички хартиени трудови книжки, издадени преди тази дата, остават официални документи и ще продължат да удостоверяват вписаните в тях обстоятелства за трудовия стаж.

Още: НОИ обяви новия размер на средния осигурителен доход

"Националният осигурителен институт препоръчва на работниците и служителите да съхраняват книжките си до пенсиониране, тъй като те могат да бъдат използвани за доказване на осигурителните периоди", съобщават от институцията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Законът дава срок до 1 юни 2026 г. на работодателите да оформят книжките, като удостоверят с цифри и думи продължителността на стажа, заверят документа с подписи и печати и го върнат на съответния служител.

Припомняме, че един от основните политически представители по темата - Божидар Божанов (ПП-ДБ) преди време апелира трудовите книжки да се пазят, ако имаме стаж преди 1997 г. или 2000 г.

Още: Важен съвет от НОИ за трудовите книжки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
НОИ трудови книжки електронни трудови книжки
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес