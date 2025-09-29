Променят движението по АМ “Хемус“ заради два месеца и половина ремонт

От утре – 30 септември, до 15 декември за ремонт на настилката се ограничава движението в посока София в участъка от 416-и до 419-и км на АМ “Хемус“ в област Варна. Движението ще се осъществява двупосочно в платното за Варна като ще има по една лента за София и една в посока Варна. Строително-монтажните дейности включват ремонт на асфалтовата настилка и на отводнителни съоръжения, профилиране и попълване на банкети, нови ограничителни системи, маркировка и пътни знаци.

От 1 октомври (сряда) до 3 октомври (петък) поради подмяна на ограничителни системи, повредени при пътни инциденти, временно ще се променя организацията на движение в участъци от 10-ти до 70-ти км на АМ “Хемус“ в Софийска област.

Сменят мантинели

На 1 и 2 октомври (сряда и четвъртък) от 9 ч. до 16 ч. ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица в посока Варна. Поетапно ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента, като трафикът ще се осъществява в активната лента.

На 3 октомври (петък) от 9 ч. до 16 ч. ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица в посока София. Поетапно ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента.

Планираните дейности в област София ще се извършват при благоприятни метеорологични условия. Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

