Лекари от БПА ще консултират за храненето при подрастващите на безплатно събитие в Халите

Специално безплатно събитие, посветено на храненето при подрастващите, ще се състои на 4 октомври от 12:30 часа на Сцена Централни хали. Извънредният брой от поредицата „КОД: Превенция – Сега е време, за да имаш време“ кани родители и специалисти да дискутират една от най-предизвикателните теми за учениците и техните родители - затлъстяването. По данни на Националния център за обществено здраве над 30% от 7-годишните деца у нас вече страдат от затлъстяване. Според специалистите, един от най-ефективните начини да обърнем тази тревожна тенденция, е чрез добра и балансирана храна, която не е необходимо да бъде скъпа или сложно приготвена, за да бъде полезна и вкусна.

Събитието цели да намери отговори на най-често задаваните въпроси за детското хранене: как да мотивираме децата да избират полезната храна, как да разберем дали ядат от глад или от скука, колко вода е достатъчна и дали десертите са толкова вредни, колкото се смята. Своите експертни съвети ще споделят д-р Паолина Анимирова и д-р Андрей Гончаров от Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Лозенец“. Входът е свободен, а гостите ще получат комплименти от партньорите на кампанията.

Дискусията е в продължение на съвместните усилия на Kaufland България и Българската педиатрична асоциация, които наскоро представиха безплатния онлайн наръчник „Как да направим ученическата кутия за храна неустоима за децата?“. Насочен към родители на деца от 1. до 7. клас, той съдържа практични съвети за балансирано хранене, препоръки за изграждане на здравословни навици и разнообразни рецепти за вкусни и лесни обяди, подходящи за училище.

„Наръчникът е естествено продължение на кампанията ни „Значението на добрата храна“, която стартирахме заедно с БПА в началото на лятото. С тази онлайн книжка искаме да помогнем на всички родители да обогатят менюто на децата с достъпни и лесни идеи за ученическата кутия за обяд“, коментира Кремена Георгиева, мениджър „Комуникации и корпоративна социална отговорност“ в Kaufland България. От своя страна експертите на БПА подчертават, че пълноценното хранене е в основата на здравето и развитието на всяко дете, а правилните хранителни навици, изградени в детството, остават за цял живот.

Наръчникът може да бъде свален безплатно от сайта на Kaufland България и е ценен помощник за родителите в стремежа им да осигурят най-доброто за своите деца. А на 4 октомври в Сцена Централни хали експертите ще очакват всички желаещи, за да продължат разговора с полезни насоки и вдъхновение.