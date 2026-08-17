Калоян Николов: В зеленчукопроизводството няма място за компромис с качеството

BILLA Градини ми дава свободата да инвестирам в нови сортове

За Калоян Николов земеделието е начин на живот, изграден с години постоянство, работа и грижа към това, което отглежда. Днес той управлява семейна ферма с над 160 декара зеленчукови насаждения и продължава да развива стопанството си в с. Петърч с поглед към бъдещето. Разговаряме с него за пътя от семейната градина до професионалното зеленчукопроизводство и за ежедневието зад продукцията, която стига до рафта с BILLA Градини.

- Разкажете ни за себе си и вашата ферма –какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

- Родителите ми си имаха градина и винаги са отглеждали по декар-два зеле, тиквички. По-сериозно отношение към зеленчукопроизводството имам от 20-годишен, тогава то бе източник на допълнителен приход към основната ми работа. Сега съм на 53 г. и в последните три десетилетия професионалния ми фокус е изцяло върху стопанството. Имаме към 160 декара, в които отглеждаме само зеленчуци, основно тиквички, зеле и цвекло.

- Семеен ли е бизнесът ви?

- Да, съпругата ми помага с административната част и счетоводството, а големият ми син е доставчик. Той е студент и помага активно. Малкият още е ученик и през лятото помага при разтоварването на продукцията. Дали ще тръгнат по моя път все още е рано да се каже.

- Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

- С качеството. Ако там допуснеш пропуск, рискуваш да отпаднеш от пазара.

- Как изглежда един ваш работен ден? Кои са най-важните моменти през сезона?

- Денят започва призори и свършва когато приключим със заявките. В първата му фаза разпределям задачите сред работниците, кой какво бере днес, кой полива насажденията. От 8:00 сме на полето и до 13 ч. берем тиквичка, следобедът обикновено режем зелето. В разгара на сезона сме 8 души екип. Почивката ни е декември и януари, от февруари започваме пак: подбор на семена, сортове, засяване, окопаване.

- Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

- Администрирането на процесите в земеделието стана сложно, държавните субсидии са символични, но вносът на евтина стока от Македония и Турция обърква най-много нещата. В селото ми бяхме петима производители, сега сме само двама.

- Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

- Моментът, в който хвана качествената стока в ръка и тя потегли към рафта в магазина. Зеленчуците са като деца, отглеждат се от малки, треперим им, пазим ги. Несравнимо е да видиш труда си възнаграден с добър краен продукт.

- От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

- От самото й създаване, вече повече от 10 години сме заедно. Имаме добра комуникация и ежедневно координираме доставки. BILLA Градини изкупува всичките ми наличности и ми дава свободата да инвестирам в нови сортове. Жълтите кръгли тиквички, които ще откриете в магазините им, са наше производство. Всяка година пробвам поне 4-5 нови сорта зеле и три вида тиквички. С BILLA имаме предистория още от 2008 г. Пръв започнах да доставям спанака на листа при тях, кейл и червения пресен лук.

- Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да тръгнат по вашия път?

- Преди всичко - да се заредят с много търпение, защото земеделието иска спокойствие, то е процес и резултатите от труда ти не се появяват веднага. Да бъдат постоянни в работата на полето. И не на последно място, да имат късмета да се обградят с добър екип и да инвестират в технологии.