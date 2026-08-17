Справедливата цена и кошницата с грижа е държавен комунизъм в стил "Северна Корея и Куба": Николай Василев със стрели по кабинета "Радев"

"Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. Няма никакви причини - икономически или каквито и да било други, държавата да се меси и да контролира цените. Не живеем в държавен комунизъм, а вдигането на цените на хотели, наеми и в ресторантите по морето, е нормално пазарно поведение. Не може да защитим бедните държавни туристи и германци и да им дадем безплатни хотели и апартаменти за "Евровизия". Това каза финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев. Още: "Взима пораженчески дълг, вместо да прави реформи": Николай Василев с критика към правителството и бюджета

С дъх на комунизъм и социализъм

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Василев посочи, че държавата не трябва да се меси в туризма и да не се занимава със "справедливи цени" и "кошници с грижа" неясно за кого. Това е държавен комунизъм в стил Северна Корея и Куба, изтъкна той в студиото на bTV.

Николай Василев определи Бюджет 2026 като най-катастрофалния бюджет.

"Това да внесеш бюджет с огромен дефицит и нулеви реформи, е мърлява работа", продължи да критикува Николай Василев. Той обаче отчасти похвали управленската програма на правителството на Румен Радев, където се говори за концесия, но не се знае точно за кога, но като цяло в нея "няма почти нищо, което да спре дъха". В управленската програма на Румен Радев има дъх на комунизъм и социализъм, смята Николай Василев.

Според Василев правителството на "Прогресивна България" прилича на ляво и социалистическо. Цялостната политика на правителството е без посока, допълни икономистът. Той поясни, че въвеждането на еврото у нас няма никакво отношение към по-високата инфлация в България. България не може да се уплаши от инфлация в размер 4-5%, смята Василев, според когото България продължава да бъде най-евтината държава в ЕС по всички показатели.

"България няма голям проблем с цените и инфлацията и ако има, то това не е свързано с думата "еврозона", каза още Николай Василев.

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