Най-важните новини за деня, 16 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 август 2026 г.

НАЦИСТКИ СИМВОЛИ И АРЕСТУВАНИ МАЛОЛЕТНИ: ДАНС С АКЦИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА ГЕОРГИ КУЗЕВ

16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. Според първоначалната информация става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Разбито е свърталището на групата. Според първите информации част от задържаните са малолетни. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

САЩ НАПАДАТ КУБА: РЕТОРИКАТА НА "ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ" (ВИДЕО)

След като на 28 февруари, 2026 година американският президент Доналд Тръмп последва примера на руския диктатор Владимир Путин и подпали война (с Иран), за която се оказа неподготвен, на дневен ред е въпросът: Ще направи ли Тръмп втора такава грешка? Става въпрос за Куба – но там ситуацията е много по-различна, отколкото тази с Иран.

"ЗЛАТНИ" НОЩУВКИ В БУРГАС: КЗП ПОГВА СПЕКУЛАТА ПРЕДИ "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва масирани проверки в Бургас и региона заради фрапиращи обяви за краткосрочно настаняване по време на международния конкурс „Евровизия“ през 2027 г.

БЪЛГАРИЯ Е НАМЕСЕНА В ОРЪЖЕЙНА ДОСТАВКА КЪМ УКРАЙНА, ЗА КОЯТО РУСИЯ СЕРИОЗНО СЕ ЯДОСА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Българска оръжейна компания се оказа в списък на американското правителство за доставка на оръжия за Украйна, за които Турция е поискала специално разрешение от САЩ. Това става ясно от документа за поръчката в официалния сайт, който публикува документите на федералното правителство във Вашингтон, Конгреса и съдебната власт. Става въпрос за информацията, разпространена по-рано този месец от украинското военно-информационно издание "Милитарни" - че Украйна ще купи от Турция артилерийско оръжие американско производство, включително 70 ракети ATACMS и 12 реактивни системи за залпов огън М270, както и над 2500 броя 227-милиметрови артилерийски ракети с касетъчни бойни глави и 47 хиляди 203-милиметрови артилерийски снаряда с касетъчни бойни глави.

Сделката възлиза на стойност 283 милиона долара, а администрацията на Доналд Тръмп я подкрепя. Тя ще се смята за одобрена, ако Сенатът или Камарата на представителите - горната и долната камара на Конгреса - не възразят в рамките на 30 дни. Протоколът е от 6 август.

Препродажбата обаче предизвика острата реакция на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която заяви, че Москва е поискала от Вашингтон и Анкара официално обяснение. Подобен трансфер би причинил "сериозна вреда (...) на нашите двустранни отношения с Вашингтон и Турция", обяви Захарова. Опитите на САЩ и Турция да използват мироопазваща реторика, докато едновременно с това доставят оръжие на Украйна, неизбежно "подкопават взаимното доверие", оплака се тя.

💩 Moscow demanded explanations from the U.S. and Turkey over the possible transfer of ATACMS missiles and cluster munitions to Ukraine



Human Rights Watch previously reported that Turkey had asked the U.S. for permission to transfer weapons to Ukraine, including cluster… https://t.co/1JXWZ3m2ZA pic.twitter.com/wymS7A45Ok — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

СРЕДНИТЕ ЗАПЛАТИ В БЪЛГАРИЯ: КЪДЕ Е НАЙ-ДОБРЕ И КЪДЕ Е НАЙ-ЗЛЕ

Колко е средната заплата в България - оказа се, че вече се отдалечава от стария виц, че средно ядем пиле със зеле: за едни - пиле, за други - зеле. Ножицата в средните възнаграждения по области се позатваря и влизаме в граници, които стават все по-близки - това сочат актуалните данни на НСИ за второто тримесечие на 2026 година.

Планиране на атаки (операции, атентати). Как да си направиш бомба. Как да поддържаш дадени оръжия в изправност. Как да си осигуриш по-добра оперативна сигурност. Всичко това, а и още много, са ключови елементи не само за успешното представяне на военни, но на терористи. А две фракции на джихадисткото движение "Боко Харам", което години наред всява ужас в Африка, са започнали да подобряват именно изброените елементи и то през инструменти за изкуствен интелект (ИИ) - ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI и DeepSeek. Това е установено от теренно проучване на Кеймбриджката програма за наука и политика на изкуствения интелект (CASP).

"ГЕРБЕРСКИТЕ КАЛИНКИ СТАНАХА ПРОГРЕСИВНИ КОПРИНКИ": 100 ДНИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РАДЕВ НА ВЛАСТ

Опозицията оцени първите 100 дни от управлението на кабинета "Радев" като период без достатъчно реформи и с противоречива кадрова политика. ПП-ДБ и ГЕРБ отправиха критики към правителството за назначенията, бюджета, цените и външната политика.

25 ГОДИНИ ПО-КЪСНО! БЪЛГАРИЯ ИМА СВЕТОВНА ШАМПИОНКА В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГИМНАСТИКА

Българската грация Стилияна Николова може да се нарече световна шампионка, след като триумфира във финала на бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Възпитаничката на Валентина Иванова получи най-висока оценка за отлично изиграната си композиция. Тя събра 30.150 точки, от които 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Това е първи златен медал за България от 2001 година насам и успеха на Симона Пейчева.

РАДЕВ ОБЕЩАВА НОВА ОТБРАНА И ДИПЛОМАЦИЯ - ЩЕ СЕ ПРЕВЪОРЪЖАВАМЕ И ЩЕ БОРИМ "НЕГАТИВНИ НАРАТИВИ" ЗА ВЪНШНАТА НИ ПОЛИТИКА

Увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП, нови системи за противовъздушна отбрана, радари, гаубици и средства срещу дронове, вторите осем изтребителя F-16, бойни машини за пехотата и нови патрулни кораби. Това са част от големите цели, заложени в управленската програма на правителството на Румен Радев за периода 2026–2030 г., в Раздел 9 - „Отбрана“. Успоредно с това, Раздел 7 - „Външни работи“ - предвижда по-активна роля на България в ЕС и НАТО, защита на националните позиции при преговорите за следващия европейски бюджет, приключване на процеса по присъединяване към ОИСР и по-активна политика на Балканите.