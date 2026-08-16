Прогноза за времето - 17 август 2026 г. (понеделник)

В понеделник ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°, става ясно от прогнозата за времето.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

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По Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.