Признание: Ан Хатауей влезе в залата на славата на Disney

Ан Хатауей официално бе обявена за легенда на Disney. Тя бе приета в залата на славата на компанията по време на D23 – мащабното събитие за почитателите на Disney, което се провежда в Анахайм.

"Аз съм тук днес, защото съм един от най-големите късметлии на света", заяви Хатауей, след като бе представена на сцената от режисьора на "Дяволът носи Прада" Дейвид Франкел и главния редактор на Vogue Анна Уинтур.

Актрисата изтъкна ролята на семейството си за нейния успех и посочи, че е израснала в среда, в която актьорството, разказването на истории и въображението са били ценени. Хатауей бе придружена от съпруга си Адам Шулман и двамата им синове – Джонатан и Джак, съобщи Variety.

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Отличието идва 25 години след дебюта ѝ в киното като Миа Термополис в "Дневниците на принцесата". Тя получи признание и за ролята си на Анди Сакс в "Дяволът носи Прада", а по-рано тази година се завърна в образа във втората част на филма.

"Правя това, което обичам"

В благодарствената си реч Хатауей спомена и покойния режисьор Гари Маршал, който я избира за ролята на бъдещата принцеса на Дженовия, както и продуцентите Дебра Мартин Чейс и покойната Уитни Хюстън.

"Толкова съм щастлива, че първата ми роля доведе до толкова много възможности, когато бях още много млада", каза холивудската звезда.

Тя с усмивка припомни и работата си със Стенли Тучи, Емили Блънт и Мерил Стрийп в "Дяволът носи Прада".

"През целия си живот досега имах възможността да правя това, което обичам, да преживея толкова много приключения и да познавам радостта, оценявайки невероятния късмет, който ми позволява да споделям живота си с най-голямото си богатство – семейство, което не бих могла да обичам повече", заяви Хатауей.

Режисьорът Дейвид Франкел разказа, че първоначално студиото е искало друга актриса за ролята на Анди Сакс. По думите му именно Мерил Стрийп е видяла изпълнението на Ан Хатауей в "Планината Броукбек" и е настояла тя да получи ролята.

Анна Уинтур също се включи с видео послание, в което похвали актрисата за професионализма, таланта и добротата ѝ. "Има толкова много неща, на които се възхищавам у Ан – нейната отдаденост, талант и многостранност, но най-вече добротата ѝ", каза Уинтур.

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В класа на легендите на Disney за 2026 г. са включени още Дуейн Джонсън, Джонас Брадърс, Лин-Мануел Миранда, Алън Тюдик, продуцентът Джери Брукхаймър и други известни личности.

Източник: БГНЕС