Според критиците "Арена Бургас" не е посрещала концерт, съмнения дали таванът ще издържи

Може ли покривът на „Арена Бургас“ да понесе Евровизия? Арена "Бургас" не е тествана с голям концерт.

Това са само част от съмненията около избора на Бургас за домакин на "Евровизия" и капацитета на бургаската зала да посрещне събитие от такъв ранг.

Арената не е тествана с голям концерт?

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"АРЕНА БУРГАС НЕ Е ТЕСТВАНА С ГОЛЯМ КОНЦЕРТ!!! Също никога вътре не са влизали 15000 зрители!? Днес разговарях с един професионалист, човек, който разбира от големи сцени и концертни продукции. Каза ми нещо, което ме накара сериозно да се замисля: „Арена Бургас няма никаква акустика.“ Каза ми и още нещо. Че никой досега не е проверил в реални условия как конструкцията се държи при окачването на тежка концертна техника, която при продукция от мащаба на Евровизия може да надхвърли 200 тона", написа шеф готвачът Борис Петров.

Той е използвал ChatGPT за проверка какво реално се е случвало в Арена Бургас от откриването ѝ през 2023 година досега.

"По проект залата е предвидена и за големи концерти. Говори се за специално внимание към акустиката и за покривна конструкция, способна да носи огромно количество сценично, осветително и озвучително оборудване. Само че проектът е едно. Реалният тест е съвсем друго. Не открихме голям концерт, който действително да е изпитал Арена Бургас при десетина хиляди души публика, огромна сцена, мощно озвучаване, осветление и десетки, а потенциално и стотици тонове окачено оборудване. Не открихме и публично достъпни резултати от реални акустични измервания на завършената зала, които да покажат как тя се държи при концертна конфигурация", пише той.

"Не твърдя, че конструкцията няма да издържи. Не твърдя и че в залата не може да бъде постигнат добър звук. Това трябва да кажат инженерите, акустиците и техническите специалисти. Но задавам един много прост въпрос: Проверено ли е всичко това в реални условия? Защото Евровизия не е просто концерт. Това е огромна телевизионна и сценична продукция, в която няма място за импровизации от типа „ще видим какво ще стане“. Ако Арена Бургас ще кандидатства да посрещне подобно събитие, тези въпроси трябва да имат конкретни технически отговори. Иначе какво правим? Ще чакаме Евровизия, за да проведем най-големия технически експеримент в историята на залата? Или ще се надяваме на принципа „проба, грешка“?", пита шеф Петров.

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Таванът ще издържи ли?

Може ли покривът на „Арена Бургас“ да понесе Евровизия?, пита от своя страна предпиемачът Стефан Христов.

"Бургас вече е избран за домакин на „Евровизия 2027“, а конкурсът трябва да се проведе в „Арена Бургас“. От БНТ твърдят, че изборът е направен след многоетапна процедура с участието на EBU и международни експерти и че още на първия етап е оценявано съответствието на залите с техническите изисквания на конкурса. И точно тук възниква един доста конкретен технически въпрос. Колко техника всъщност може да виси от покрива на „Арена Бургас“? Публично достъпните данни за проекта дават интересен отговор", коментира той.

Според него при представянето на проекта архитект Ивайло Петков посочва, че покритието над игралното поле е оразмерено за разпределен полезен товар от 60 кг/кв.м, а над зоната за сцената – до 110 кг/кв.м върху площ от около 1200 кв.м. Светлата височина е между 20 и 30 метра.

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"В друго представяне на проекта параметърът е формулиран още по-разбираемо: „Покривната конструкция може да понесе товари до 100 тона, разпределени равномерно в зоните, определени за поставяне на сцена и сценично оборудване.“ Сто тона звучат впечатляващо. Докато не ги сравним с Евровизия", категоричен е Христов.

Той дава пример с Малмьо 2024, където тежестта е била 204 тона от тавана.

"При „Евровизия 2024“ в Malmö Arena от тавана са били окачени 204 тона техническо оборудване. За конструкцията са използвани около 3,5 километра ферми и 196 моторизирани подемника, които не просто държат, а позиционират и движат част от осветлението и LED елементите. Осветителните тела са 2168, а LED площите – около 1000 кв.м. Само петте огромни LED куба над сцената представляват 460 кв.м екрани. Тоест: Публикуван параметър за „Арена Бургас“: до около 100 тона разпределен товар. Реално окачена техника на Eurovision 2024: 204 тона. Разликата е повече от двойна", допълва Христов.

Той посочва, че провеждането на конкурса в Базел през 2025 г. обаче показва и решението на проблема.

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"Разбира се, това не означава, че „Евровизия“ не може да се проведе в Бургас. Напротив – Базел 2025 показва как подобно ограничение може да бъде преодоляно. Там продукцията отново работи с приблизително 200 тона rigging, но около 100 тона са окачени от покрива, а за още около 100 тона е изградена огромна самостоятелна ground-support конструкция, която отвежда товара към пода. Използвани са около 3,5 км ферми и 450 електрически подемника. Това е напълно нормално инженерно решение. Но означава нещо друго: ако публикуваните параметри на „Арена Бургас“ съответстват на действително построената конструкция, сцената на „Евровизия 2027“ вероятно няма да може просто да бъде окачена от покрива по начина, по който беше направено в Малмьо. Ще трябва или сценографията да бъде съобразена с ограниченията на залата, или значителна част от конструкцията да бъде поета от допълнителен ground support. А това заема пространство, влияе върху сценографията, видимостта, местата за публика и логистиката", пише още Христов.

Той припомня, че при обявяването на Бургас кметът Димитър Николов специално подчерта именно техническото предимство на залата и нейните „възможности за окачване на голям тонаж техника“.

"БНТ от своя страна уверява, че кандидатурите са били проверени от международна работна група с представители на телевизията, EBU и експерти, работили по последните издания на конкурса. Те са разглеждали документацията, посещавали са залите и са провеждали допълнителни технически срещи. Тогава би трябвало вече да има отговор на няколко съвсем прости въпроса: Какъв е реалният допустим rigging load на завършената „Арена Бургас“? Колко и какви сертифицирани точки за окачване има покривът и какъв товар може да поеме всяка от тях? Съответстват ли тези параметри на първоначалния проект, според който говорим за около 100 тона разпределен товар? И ако продукцията на „Евровизия 2027“ отново изисква порядъка на 200 тона сценична техника, как точно ще бъдат разпределени те между покрива и допълнителните конструкции?", коментира Христов.

По думите му това не са дребни архитектурни подробности, а параметри, които определят каква сцена изобщо може да бъде построена в една зала.

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Христов настоява техническата оценка да бъде оповестена, защото "между красивата визуализация на една сцена и 200 тона техника над главите на няколко хиляди души има една малка подробност, наречена инженерство".