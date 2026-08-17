В защита на опита и капацитета на Бургас: Спомнете си Spirit of Burgas

Бургас има опит в посрещането на десетки хиляди туристи в концентриран времеви интервал. За справка - музикалният фестивал Spirit of Burgas, който в силните си години привличаше близо 50 000 души в черноморския град.

Това напомни хотелиерът Борис Минчев, който е категоричен, че регионът няма да има проблем с гостите за "Евровизия".

Бургас ще се справи

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"Залата си е топ. А има ли опит и капацитет Бургас? Дали Бургас щял да се справи с организацията и провеждането на Евровизия? През 2015 г !!! Е няма зала тогава. Бургас организира Spirit of Burgas (двудневен) музикален фестивал с над 47 000 души общо, като само в първата вечер с Роби Уилямс публиката е била над 35 000 души", написа Минчев.

По думите му конкурсът „Евровизия“ 2026 във Виена събра около 10 000 зрители на живо в арената и близо 90 000 туристи, посетили града покрай събитието.

"Всички хотели в Бургаска област поеха настаняването, без проблем /2015 г/. Другата година ще има пълна заетост през май", сигурен е той.

""Спирит ъф Бургас“ става първото по рода си събитие в страната, предлагащо разнообразие от сцени с разнородни изпълнители и музикални жанрове. Номиниран е за „Best European Festival“ (най-добър европейски фестивал) на UK Festival Awards (Британски награди за фестивали) през 2008 г. и в категорията „Best Overseas Festival“ (най-добър отвъдморски фестивал) през 2009 г. Тогава събитието е посочено от „Таймс“ сред 20-те най-добри фестивални дестинации, а програмата му е разпространена в европейската мрежа на MTV в 16 страни. Спирит ъф Бургас намира мястото си и в списъка на номинираните за „Best Medium Sized Festival“ (най-добри средноголеми фестивали) на първите награди European Festival Awards (Европейски награди за фестивали) през януари 2010 г.", допълва още Минчев.

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