Кешът в конституцията е без правна тежест, ако нямаме собствена валута: Според Костадинов Радев лъже българите

Румен Радев предложи в конституцията да бъде вписано правото ни да плащаме в брой, но тя е без правна тежест, защото България вече не разполага със собствена валута.

Това написа в социалните мрежи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му, принципно, идеята е много добра. "Възраждане вече го предложи през 2023 г., тогава имахме проект на решение на НС, както и законопроект. За съжаление никоя от партиите в парламента не ни подкрепи. Не ни подкрепи и тогавашният президент Румен Радев", коментира Костадинов.

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Технически невъзможно

Той обаче уточнява, че сега, 3 години по-късно, Радев се е сетил за нещо, което вече е технически невъзможно да се случи.

"Причината е много проста - България вече няма собствена валута, а ползва чуждото евро. Ако Европейската централна банка утре реши, че премахва парите в брой (което теоретично е напълно възможно и като цяла натам отиват работите), нашата държава нищо не може да стори. Защото ще ви припомня - ние не печатаме банкнотите си, не сечем монетите си, не разполагаме със суверенитет над валутата си. Парите, които носим в портфейлите си, ни бяха ДАДЕНИ от ЕЦБ. И както бяха дадени, така и могат да бъдат ВЗЕТИ. И държавата ни, повтарям отново, нищо не може да направи", смята политикът.

Според него какво пише в конституцията ни вече няма никакво значение. "Тя на практика е суспендирана от наднационалното право на ЕС. Давам пример - наскоро Общият съд на ЕС задължи България да признае лица, доброволно лишили се от първични полови белези, за субекти с нов пол. Нищо, че имаме изрично решение на Конституционния съд, забраняващо подобни неща", пише още той.

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"Сега идва главния въпрос. Знае ли Румен Радев всичко това и защо предлага нещо, което няма никаква правна тежест? Знае, разбира се, тъй като не е глупак, но го предлага, за да лъже и заблуждава избирателите си - някои от които все още му вярват. За да можем да гарантираме правото си да плащаме в пари в брой, преди всичко трябва да имаме собствени пари, собствена валута. А за да стане това, трябва да излезем от еврозоната, в която бяхме вкарани насила и незаконно. Радев обаче не казва това. Вместо това за пореден път лъже българския народ", категоричен е Костадинов.

По думите му е необходимо "народът да почне да различава истината от лъжата".