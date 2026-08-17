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Край на прохладата: Николай Василковски с предупреждение за тежки жеги до края на август

17 август 2026, 7:44 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Край на прохладата: Николай Василковски с предупреждение за тежки жеги до края на август

Прохладата от последните дни си отива и идва жега. До края на август почти няма ден без температури от над 35 градуса, а на места може да достигне и 40 градуса. По динамичен период се очаква в периода 26-28 август, както и утре (18 август). Но това са локални валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

"В дните 26-28 август ранните прогнози допускат смущение с по-динамична облачност, леко захлаждане, опасни гръмотевични бури с кратък интензивен дъжд и градушка", обясни той.

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До края на месеца по Черноморието по-голямата част от дните ще са слънчеви. Повече облаци ще има на 19 август с възможни кратки превалявания по най-южните брегове, а след това около 26-27 август.  "Температурите в топлите часове ще са около и над 30 градуса по Южното Черноморие. По северните брегове в последната седмица на месеца термометрите ще се задържат под 30 градуса", каза синоптикът.

Времето днес

Минималните температури днес ще бъдат между 9 и 19 градуса, в София – около 13 градуса, а максималните - между 29 и 35 градуса, в София – около 31 градуса. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-югоизток.

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Във вторник със силен вятър от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите за слабо ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще има и градушки.

 

 

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лято Жега прогноза за времето захлаждане Николай Василковски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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