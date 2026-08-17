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Актрисата Хейдън Панетиър почина едва на 36 години

17 август 2026, 8:20 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Актрисата Хейдън Панетиър почина едва на 36 години

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Американската актриса Хейдън Панетиър, известна с ролите си в популярните телевизионни сериали "Герои" и "Нашвил", е починала на 36-годишна възраст, съобщиха медии. Баща ѝ потвърди смъртта на актрисата в изявление пред "Ей Би Си Нюз". Панетиър има едно дете - дъщеря на име Кая от бившия си партньор Владимир Кличко. 

"Невъобразима загуба"

"С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на нашата обична Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна стихия, която даряваше неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана", заяви той. Той помоли семейството да бъде оставено на спокойствие, докато близките ѝ "се опитват да осмислят тази невъобразима загуба".

Подробности около смъртта ѝ не бяха съобщени веднага. TMZ посочи, че е започнало разследване за установяване на причината.

Родена през 1989 г., Панетиър става известна още като дете и впоследствие участва в множество филмови и телевизионни продукции. Сред по-известните заглавия в кариерата ѝ са "Помни титаните", "Ледена принцеса", "Писък 4" и "Писък VI".

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През май беше публикувана автобиографичната ѝ книга "Това съм аз: Равносметка". В нея Панетиър разказва за напрежението, на което е била подложена като дете звезда, както и за преживяванията си, свързани със зависимостта и възстановяването.

Актрисата е говорила и за отчуждението от майка си, която управлявала кариерата ѝ в детските ѝ години, а впоследствие отправила критики към книгата на дъщеря си. 

Проблемите на Хейдън с алкохола и наркотиците

През 2022 година актрисата говори за дългата си борба със зависимостта в интервю за списание People. Проблемът ѝ започнал с наркотици, когато била само на 15 години, а след това излязъл извън контрол, докато се борила със следродилна депресия след раждането на дъщеря си Кая през 2014 г.

"С напредването на възрастта наркотиците и алкохолът се превърнаха в нещо, без което почти не можех да живея. Получавах треперене, когато се събудех и можех да функционирам само с отпиване на няколко глътки", призна тогава Пенетиър. Всички проблеми я накарали да вземе сърцераздирателното решение да изпрати дъщеря си да живее с баща си Владимир Кличко в Украйна.

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Далеч от дъщеря си Кая

По време на интервю за Red Table Talk през 2018 г., Хейдън разкри, че когато се е съгласила Владимир да отведе Кая в Европа, тя всъщност не е осъзнавала, че това ще е за постоянно.

"Тя беше почти на 3 години и това не беше изцяло мое решение“, обясни тя. „Всъщност дори не знаех, че се случва, докато тя вече не беше там. … Щях да работя върху себе си и щях да се оправя. И когато се оправих, нещата можеха да се променят и тя можеше да дойде при мен и аз можех да прекарвам времето си с нея. Но това така и не се случи."

Източник: БГНЕС

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Хейдън Панетиер почина Хейдън Панетиър
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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