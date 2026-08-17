Удар срещу неонацистите: Трима с обвинения след акцията срещу "Кръв и чест" в Пловдив

Трима са привлечени като обвиняеми за неонацистката група "Кръв и чест" след акцията в Пловдив. Това са 42-годишен мъж, както и мъж на 39 и 18 години – баща и син. За тях е предвидено задържане от 72 часа. 42 годишният е привлечен за това, че е извършител, а другите двама са привлечени като помагачи. Те са участвали и в нападението на непалските граждани. Това каза на брифинг заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов. При акцията на полицията и ДАНС бяха задържани общи 18 души.

ОЩЕ: Историята на неонацистката мрежа „Кръв и чест“: От рок сцената до тероризма

По думуте му клонът е функционирал от няколко години. "Към част от участниците в организацията има активни образувани досъдебни производства към този момент", каза той.

"Претърсвания и изземвания са извършени в частен клуб на международна неонацистка организация “Кръв и чест“, това е пловдивското разклонение на организацията. От клуба са иззети флагове с нацистка символика, със свастики и други нацистки надписи и други артикули. В домовете на някои от участниците групата е открита литература с неонацистка идеология", разкри още заместник-окръжният прокурор на Пловдив.

„Групата, която беше задържана в нощта срещу неделя в Пловдив и е част от неонацистката организация "Кръв и чест", се наблюдава от години, през 2023 г. е имало производство за проповядване на забранени идеологии, което е било прекратено. Групата споделя неонацистка идеология“, каза шефът на пловдивската полиция Васил Костадинов в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Лов на неонацисти: МВР удари идеологическото ядро на „Кръв и чест“ в Пловдив

„Има непотвърдена информация, включително че е имало сбирка с международно участие“, добави той, но отказа да посочи къде е била срещата. По думите му тя е била неформална, основавала се и на определени предпочитания към музика, така че срещата не била само идеологическа.

„Самата група била от 2003 г. Клубът се посещавал от не повече от 30 души, но той не е функционирал постоянно. Най-високо в йерархията бил съдържателят на клуба. В групата имало всякакви хора - баща с двамата му синове, имало студенти, включително в Пловдивския университет“, разкри още той.